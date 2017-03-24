“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cùng hợp tác với nhau trong bộ phim truyền hình “ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện ”, đây được xem là một trong những bộ phim cổ trang đáng chú ý nhất của năm 2017 .

Chụp hình cho tạp chí nổi tiếng Cosmobride số mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu sánh đôi với nam diễn viên Lâm Canh Tân.

Không chỉ ghi điểm ở những tấm hình cưới, cả hai diễn viên hóa thân vô cùng ngọt ngào thành cặp vợ chồng mới cưới, bỡ ngỡ trải nghiệm những dư vị hạnh phúc khởi đầu của hôn nhân.

Với thân hình nhỏ nhắn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại tận dụng tối đa những chi tiết đáng yêu này của cơ thể để hóa thân hoàn hảo thành một cô dâu hạnh phúc. Dáng vóc nhỏ nhắn của Triệu Lệ Dĩnh cùng với vẻ “soái ca” của Lâm Canh Tân trong những tấm hình này khiến fan hâm mộ gán ghép hai người thành một cặp.

(Nguồn: Ảnh Sina)