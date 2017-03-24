“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân

Giải trí 24/03/2017 15:04

Cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Lâm Canh Tân mới đây đã chụp một bộ ảnh cưới vô cùng ấn tượng cho tạp chí nổi tiếng Cosmobride.

Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân cùng hợp tác với nhau trong bộ phim truyền hình “Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện”, đây được xem là một trong những bộ phim cổ trang đáng chú ý nhất của năm 2017.

“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị cho ra mắt bộ phim mới do hai người hợp tác vào hè năm nay

“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh "soái ca" Lâm Canh Tân

“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân - Ảnh 3
Vẻ đẹp nhỏ nhắn, đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh rất hợp với vóc dáng của Lâm Canh Tân

Chụp hình cho tạp chí nổi tiếng Cosmobride số mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu sánh đôi với nam diễn viên Lâm Canh Tân.

Không chỉ ghi điểm ở những tấm hình cưới, cả hai diễn viên hóa thân vô cùng ngọt ngào thành cặp vợ chồng mới cưới, bỡ ngỡ trải nghiệm những dư vị hạnh phúc khởi đầu của hôn nhân.

“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân - Ảnh 4
Cả hai thể hiện trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân

“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân - Ảnh 5
Cô dâu Triệu Lệ Dĩnh và chú rể Lâm Canh Tân trên tạp chí Cosmobride

“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân - Ảnh 6

“Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành cô dâu bé nhỏ bên cạnh Lâm Canh Tân - Ảnh 7
Cả hai đều nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất trong "Sở Kiều Truyện"

Với thân hình nhỏ nhắn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại tận dụng tối đa những chi tiết đáng yêu này của cơ thể để hóa thân hoàn hảo thành một cô dâu hạnh phúc. Dáng vóc nhỏ nhắn của Triệu Lệ Dĩnh cùng với vẻ “soái ca” của Lâm Canh Tân trong những tấm hình này khiến fan hâm mộ gán ghép hai người thành một cặp.

(Nguồn: Ảnh Sina)

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện

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