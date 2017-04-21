Tiên nữ hạ phàm mang vẻ đẹp quyến rũ – Lưu Diệc Phi

Thường xuất hiện với hình tượng dịu dàng, kín đáo, Lưu Diệc Phi được mệnh danh là một viên ngọc sáng của làng giải trí Hoa ngữ. Rất hiếm khi người hâm mộ thấy Lưu Diệc Phi xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng, nhưng lần này “ngọc nữ” đã “lột xác” hoàn toàn khi vừa thể hiện được vẻ đẹp thần tiên vừa mang đến vẻ đẹp sexy khó cưỡng.

Tham gia chụp hình cho một tạp chí nổi tiếng, Lưu Diệc Phi vừa kín đáo vừa gợi cảm trong loạt hình mới. Mặc dù một vài tấm hình này chỉ mới xuất hiện trên mạng nhưng sức lan tỏa vô cùng lớn. Lưu Diệc Phi nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng mới đây truyền thông Hàn Quốc đưa tin người đẹp Lưu Diệc Phi hiện đang mang thai với tài tử Song Seung Hun. Đáp trả lại tin đồn này, Lưu Diệc Phi đã mặc đồ ôm trọn cơ thể khoe vóc dáng mảnh mai khi tham gia một sự kiện tại Trung Quốc. Lưu Diệc Phi không cần giải thích gì nhều, khán giả hiểu rằng chuyện này chỉ là tin đồn.

(Ảnh nguồn: Sina)