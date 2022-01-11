Tiến Luật khoe thư tình lần đầu viết cho Thu Trang nhân kỉ niệm 11 năm ngày cưới, cách xưng hô khiến dân tình 'té ngửa'

Giải trí 11/01/2022 21:26

Bức thư tình mà Tiến Luật viết cho Thu Trang lần đầu khiến ai đọc cũng cười bò.

Nhân kỉ niệm 11 năm ngày cưới, Tiến Luật đã làm không khí gia đình thêm lãng mạn nhưng không kém phần vui nhộn khi đăng tải hình ảnh bức thư tình đầu tiên anh từng viết để chinh phục bà xã. Nam nghệ sĩ hài tâm sự: "Tấm thiệp này hơn 10 năm rồi. Lúc này tôi đang chinh phục nàng. Và đúng lúc này anh và nhóc về chung nhà 11 năm. Bận rộn tới mức hai đứa không thể gặp nhau lúc này, kỉ niệm 10 năm thì cũng vậy tính toán các kiểu cuối cùng đi làm tới sáng. Chỉ kịp điện thoại video nói mấy câu sến sẩm. Giờ cũng vậy, mỗi đứa lại một nơi. Nhưng anh biết nhóc cũng sẽ nghĩ đến anh lúc này.

Nói sao bây giờ ta? 11 năm thì bao nhiêu thứ lãng mạn lãng xẹt mình dành cho nhau sau ngần ấy năm, thì bây giờ hiểu nhau cũng quá trời rồi. Nên thôi vô thẳng vấn đề luôn nhé. Anh cám ơn vì nhóc đã bên cạnh nè. Quen nhau hai năm gây lộn vài trăm lần chia tay nhau chắc cũng cỡ đó, áp lực các kiểu cũng trãi qua nhiều, ghen tuông cũng không ít.

Rồi mình cũng vượt qua về chung một nhà, thất bại kinh doanh phá sản không một đồng dính túi, mình cũng trải qua. Anh xem nó như liều vắc xin cho hạnh phúc của mình. Con đường phía trước còn rất dài, anh và nhóc cũng cố gắng nhen. Thôi hết văn rồi anh vào làm việc tiếp, hẹn sáng ngày 13 mình hội ngộ, anh hy vọng nhóc làm gì đó cho anh bất ngờ, yêu nhóc nhiều 11/1/2011 - 11/1/2022".

Tiến Luật khoe thư tình lần đầu viết cho Thu Trang nhân kỉ niệm 11 năm ngày cưới, cách xưng hô khiến dân tình 'té ngửa' - Ảnh 1

Tiến Luật kỉ niệm 11 năm cưới cùng Thu Trang 

 

Tiến Luật khoe thư tình lần đầu viết cho Thu Trang nhân kỉ niệm 11 năm ngày cưới, cách xưng hô khiến dân tình 'té ngửa' - Ảnh 2

Tiến Luật khoe thư tình lần đầu viết cho Thu Trang nhân kỉ niệm 11 năm ngày cưới, cách xưng hô khiến dân tình 'té ngửa' - Ảnh 3

Nội dung bức thư tình đầu tiên của Tiến Luật viết cho Thu Trang khiến ai cũng cười bò

Trong thư, không thể tin được là Tiến Luật gọi vợ là "nhóc" và không quên cà khịa Thu Trang với biệt danh "chúa lì". "Ông chú" còn nhắc nhẹ "nóc nhà" đừng động tay động chân với mình. Ai nấy cười bò vì đến cả kỉ niệm ngày cưới mà nam nghệ sĩ vẫn không quên tấu hài.

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