Tiến Luật khoe thư tình lần đầu viết cho Thu Trang nhân kỉ niệm 11 năm ngày cưới, cách xưng hô khiến dân tình 'té ngửa'

Nhân kỉ niệm 11 năm ngày cưới, Tiến Luật đã làm không khí gia đình thêm lãng mạn nhưng không kém phần vui nhộn khi đăng tải hình ảnh bức thư tình đầu tiên anh từng viết để chinh phục bà xã. Nam nghệ sĩ hài tâm sự: "Tấm thiệp này hơn 10 năm rồi. Lúc này tôi đang chinh phục nàng. Và đúng lúc này anh và nhóc về chung nhà 11 năm. Bận rộn tới mức hai đứa không thể gặp nhau lúc này, kỉ niệm 10 năm thì cũng vậy tính toán các kiểu cuối cùng đi làm tới sáng. Chỉ kịp điện thoại video nói mấy câu sến sẩm. Giờ cũng vậy, mỗi đứa lại một nơi. Nhưng anh biết nhóc cũng sẽ nghĩ đến anh lúc này.

Nói sao bây giờ ta? 11 năm thì bao nhiêu thứ lãng mạn lãng xẹt mình dành cho nhau sau ngần ấy năm, thì bây giờ hiểu nhau cũng quá trời rồi. Nên thôi vô thẳng vấn đề luôn nhé. Anh cám ơn vì nhóc đã bên cạnh nè. Quen nhau hai năm gây lộn vài trăm lần chia tay nhau chắc cũng cỡ đó, áp lực các kiểu cũng trãi qua nhiều, ghen tuông cũng không ít.