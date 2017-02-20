'Miss Heritage Global 2017' kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Pháp - Theodora Marais. Đại diện Việt Nam - Thùy Dương được vinh danh ở giải thưởng ' Trang phục dân tộc đẹp nhất'.

Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Heritage Global 2017 năm nay là Á Khôi 2 của cuộc thi Hoa Khôi Miền Trung 2016 – Trương Thái Thùy Dương. Cô loạt vào top 8 và đoạt doanh hiệu Best National Custome qua phần trình diễn trang phục áo dài của NTK Tuấn Hải với chủ đề Trống đồng Thăng Long.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Trương Thái Thùy Dương đã đến giao lưu tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Nam Phi và cùng với Ban Tổ chức tham gia một số công tác quảng bá.

Miss Heritage Global 2017 được tổ chức tại thành phố Johannesburg của Cộng hòa Nam Phi. Năm nay, cuộc thi có gần 60 thí sinh thuộc các quốc gia trên thế giới.

Trương Thái Thùy Dương sinh năm 1995, là sinh viên đến từ Bình Định. Cô cao 1,71 m, với các số đo 83-61-91.

Hoa hậu Bản sắc toàn cầu 2017 - Miss Heritage 2017 mang ý nghĩa tìm gương mặt người đẹp đại diện cho những hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa thế giới. Điểm đặc biệt của cuộc thi là người đẹp từ các nước phải thể hiện và tôn vinh vẻ đẹp bản sắc đặc trưng tại đất nước của mình.

Tại cuộc thi không có phần thi Bikini mà thay vào đó là phần thi tài năng. Mỗi ngày thí sinh từ các nước được tập Gym vào sáng sớm và được chuyên viên hướng dẫn catwalk chuyên nghiệp. Buổi hoạt động tập thể BTC yêu cầu mỗi một thí sinh sẽ tự đi siêu thị và nấu một món ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Thùy Dương chọn nấu món Phở bò.

Ngoài ra BTC tạo điều kiện cho các thí sinh tham quan tại các vườn sở thú Nam Phi để hiểu hơn về thế giới hoang dã đang được bảo tồn tại Nam Phi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-duong-doat-giai-trang-phuc-dan-toc-tai-miss-heritage-global-2017-180781.html