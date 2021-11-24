Thương mèo cưng rơi lầu tử vong, Hari Won tuyệt thực, không cả nói chuyện với ai

Giải trí 24/11/2021 21:55

Hari Won chưa thể lấy lại được tinh thần sau khi em mèo cưng qua đời vì sự cố đáng tiếc.

Mới đây, nam danh hài đã có những chia sẻ buồn bã khi vợ tuyệt thực và không thèm nói chuyện với ai vì tiếc thương mèo cưng Ya-ua. 

Thương mèo cưng rơi lầu tử vong, Hari Won tuyệt thực, không cả nói chuyện với ai - Ảnh 1

Chia sẻ của Trấn Thành trên trang cá nhân về tình trạng của Hari Won khiến nhiều người chú ý.

Là cặp đôi nổi tiếng showbiz, có tình yêu lớn dành cho thú cưng, trong nhà họ luôn có đông đủ những người bạn đáng yêu này nên sự ra đi của mèo cưng đã khiến họ không khỏi xót thương. Được biết, mèo cưng Ya-ua đã đồng hành với vợ chồng anh 3 năm, không may rơi từ ban công tầng 32 xuống đất, gãy chi, thổ huyết, cơ thể đông cứng như một tảng băng.

Sự cố này khiến Trấn Thành bật khóc, chết lặng, gửi lời xin lỗi và mong được tha lỗi tới thú cưng. Đúng là chồng đau một thì vợ đau 10, đối với họ em mèo cưng Ya-ua như đứa con thân thiết nên không tránh nổi cú sốc tâm lý này.

Thương mèo cưng rơi lầu tử vong, Hari Won tuyệt thực, không cả nói chuyện với ai - Ảnh 2Thương mèo cưng rơi lầu tử vong, Hari Won tuyệt thực, không cả nói chuyện với ai - Ảnh 3

Dưới bài chia sẻ của Trấn Thành, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên tới Hari Won, mong cô sớm lấy lại tinh thần.

 

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Bên dưới bài đăng thông báo tin buồn thú cưng tử vong, nhiều netizen kém duyên đã tràn vào để lại bình luận trù ẻo Hari Won khiến Trấn Thành phải lên tiếng đanh thép đáp trả.

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