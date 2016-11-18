Thực hư Thúy Vi thẩm mỹ ảo, bị tố mượn váy mặc luôn không trả?

Giải trí 18/11/2016 16:28

Sau vụ sống ảo qua Hàn Quốc, mượn ảnh người khác check-in thì Thúy Vi tiếp tục bị 'dằn mặt'...

Vừa qua, Thúy Vi bị bóc mẽ giả vờ du học Hàn Quốc và lấy ảnh của người khác check-in gây xôn xao dân mạng. Theo đó, các hình ảnh cô nàng đăng tải bị mọi người phát hiện ra toàn 'vay mượn' từ những tài khoản Instagram Hàn Quốc nhiều năm về trước. Để 'sản phẩm' của mình ấn tượng, bắt mắt hơn, cô gái Cà Mau đã chăm chút thêm sáng, chỉnh sửa màu sắc... Tuy nhiên, sự 'gian dối' của Thúy Vi không qua mắt được sự tinh ý của cư dân mạng. 

Nếu như trước đây cô nàng không ngại dư luận chỉ trích, vẫn tiếp tục làm những việc bản thân thích thì nay lại lẳng lặng khóa hết trang cá nhân trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hiện Facebook có gần 400.000 lượt người theo dõi của Thúy Vi hoàn toàn trống rỗng, không ảnh đại diện và các khoảnh khắc 'sống ảo' trước đây.

Tối qua, tài khoản cá nhân D.T gây chú ý với clip bóc mẽ Thúy Vi ở Việt Nam mà check-in Hàn Quốc, và đặc biệt mượn đồ của một nhà thiết kế mặc xong không trả lại. Khoảnh khắc Thúy Vi nằm trên bàn mổ được D.T khẳng định là ở TP HCM bởi kế bên có cuộn băng keo xanh. Cũng theo D.T, trước đây Thúy Vi có nhờ người liên lạc với một nhà thiết kế mượn đồ mặc và có những thỏa thuận PR qua lại. "Đăng lên Facebook khoe mặc đồ hiệu mấy triệu mà mượn đồ người khác không chịu trả..." - tài khoản D.T cho hay.

Clip bóc mẽ nhanh chóng hút hơn 25.000 lượt xem, hàng nghìn bình luận, chia sẻ... Không ít thành viên tỏ ra choáng khi biết thêm thông tin không hay về thiếu nữ 18 tuổi quê Cà Mau. 

Liên hệ với nhà thiết kế được cho là bị Thúy Vi giật đồ, anh T.M.T từ chối chia sẻ chi tiết vụ việc, nhà thiết kế không muốn gây thêm nhiều ồn ào. "Chuyện không đáng nên thôi, quan trọng là nguời trong cuộc hiểu vấn đề".

Thực hư Thúy Vi thẩm mỹ ảo, bị tố mượn váy mặc luôn không trả? - Ảnh 1
Ảnh: FBNV

Thực hư Thúy Vi thẩm mỹ ảo, bị tố mượn váy mặc luôn không trả? - Ảnh 2
Những hình ảnh sang chảnh trước đây của Thúy Vi. Ảnh: FBNV

Phía Thúy Vi vẫn chưa lên tiếng đáp trả trước các lời tố này. Trang cá nhân của cô cũng không hề cập nhật bất cứ thông tin gì mới. 

Trong khi đó, stylist mượn đồ giúp Thúy Vi khẳng định trang phục đó đã được trả từ lâu, không có chuyện lấy luôn không trả như lời tố.

 

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