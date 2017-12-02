Thực hiện thủ thuật kéo chân dài 12 cm, Vũ Lâm xuất sắc đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017

Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng Vũ Lâm đã không phụ lòng người hâm mộ khi vượt qua nhiều người đẹp trên thế giới, đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017.
Ít có thời gian chuẩn bị vì bất ngờ thay thế cho doanh nhân NguyễnThu Trang để đại diện Việt Nam thi Mrs Asia International 2017, song Vũ Lâm đã xuất sắc giành vương miện cao nhất tại cuộc thi.
Với nhan sắc vượt trội cùng tài năng thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, Vũ Lâm đã tạo được ấn tượng tốt với Ban tổ chức cuộc thi. Trước đó, tân Hoa hậu Quý bà châu Á đã không ngại công khai việc thực hiện các thủ thuật kéo chân nhưng vẫn đủ điều kiện tham gia tranh tài tại cuộc thi.
Vũ Lâm chia sẻ: “Tôi nghĩ việc bản thân mình thành công tại cuộc thi hoa hậu phần nhiều là vì tôi sở hữu chiều cao phù hợp sau khi thực hiện liệu trình. Tôi đã tăng 12 cm và đạt được số đo 1,7 m như hiện tại", theo Thanh Niên.
Nhìn lại những hình ảnh đời thường của Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 Vũ Lâm: