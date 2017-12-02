Thực hiện thủ thuật kéo chân dài 12 cm, Vũ Lâm xuất sắc đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017

Giải trí 02/12/2017 13:00

Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng Vũ Lâm đã không phụ lòng người hâm mộ khi vượt qua nhiều người đẹp trên thế giới, đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017.

Ít có thời gian chuẩn bị vì bất ngờ thay thế cho doanh nhân NguyễnThu Trang để đại diện Việt Nam thi Mrs Asia International 2017, song Vũ Lâm đã xuất sắc giành vương miện cao nhất tại cuộc thi.

Với nhan sắc vượt trội cùng tài năng thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, Vũ Lâm đã tạo được ấn tượng tốt với Ban tổ chức cuộc thi. Trước đó, tân Hoa hậu Quý bà châu Á đã không ngại công khai việc thực hiện các thủ thuật kéo chân nhưng vẫn đủ điều kiện tham gia tranh tài tại cuộc thi.

Vũ Lâm chia sẻ: “Tôi nghĩ việc bản thân mình thành công tại cuộc thi hoa hậu phần nhiều là vì tôi sở hữu chiều cao phù hợp sau khi thực hiện liệu trình. Tôi đã tăng 12 cm và đạt được số đo 1,7 m như hiện tại", theo Thanh Niên.

Thực hiện thủ thuật kéo chân dài 12 cm, Vũ Lâm xuất sắc đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 - Ảnh 1
Vũ Lâm bất ngờ thay thế Thu Trang tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 - Ảnh: Internet

Thực hiện thủ thuật kéo chân dài 12 cm, Vũ Lâm xuất sắc đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 - Ảnh 2
Vũ Lâm (thứ 2 từ phải sang) đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi - Ảnh: Internet

Nhìn lại những hình ảnh đời thường của Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 Vũ Lâm:

Thực hiện thủ thuật kéo chân dài 12 cm, Vũ Lâm xuất sắc đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 - Ảnh 3
Nhan sắc đời thường xinh đẹp, cuốn hút của tân Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 - Ảnh: Internet

Thực hiện thủ thuật kéo chân dài 12 cm, Vũ Lâm xuất sắc đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 - Ảnh 4
Trước đó, cô cũng khiến công chúng tò mò khi cho biết bản thân đã áp dụng thủ thuật kéo chân không qua phẫu thuật - Ảnh: Internet

Thực hiện thủ thuật kéo chân dài 12 cm, Vũ Lâm xuất sắc đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 - Ảnh 5
Vũ Lâm cũng khiến nhiều khán giả nóng mắt khi nhìn loạt hình ảnh hở bạo vòng 1 - Ảnh: Internet

Thực hiện thủ thuật kéo chân dài 12 cm, Vũ Lâm xuất sắc đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 - Ảnh 6
Với nhan sắc xinh đẹp và sự tự tin của mình, Vũ Lâm đã không phụ sự kỳ vọng của khán giả khi giành vương miện cao nhất cuộc thi - Ảnh: Internet

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì'

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì'

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