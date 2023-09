Thảo Trang bị loại, Tóc Tiên “bùng nổ' cả sân khấu

Trái với lời chia tay da diết của diva, nhạc sỹ Phương Uyên tỉnh táo đưa ra nhận định và lời khuyên cho Thảo Trang, "Ngày hôm nay chị không bất ngờ khi mà em bị loại nhưng cũng khá ngạc nhiên vì sự lạnh lùng của khán giả đối với em. Chị nghĩ là cái hay của em nó rất rõ ràng, không phải là một cái hay để mà người ta nghi ngờ. Rất rõ ràng, đầy chuyên môn, đầy cá tính nhưng co lẽ là bề ngoài để em tiếp cận khán giả thì em cần phải thân thiện hơn... Em quá cá tính để khán giả có thể chấp nhận, em hãy đưa đến những điều khán giả cần trước, khi em có tất cả em làm gì cung được".



Nguyễn Hải Yến khóc nấc không ngừng khi phải chia tay với Thảo Trang





Hải Yến hôn má chia tay với Thảo Trang trong dòng nước mắt





MC khách mời Trường Giang cũng trao cho Thảo Trang cái ôm chia sẻ

Về phía Thảo Trang, cô chia sẻ “Đây là một khoảng thời gian tuyệt vời, qua mỗi đêm thi lại có thêm phần trình diễn ấn tượng cho khán giả, đó là thành công lớn nhất của Thảo Trang. Đi đến đâu không quan trọng, Trang đi sớm hay đi sau cũng như nhau thôi. Trang đến đây vì vui và bây giờ Trang ra đi cũng trong niềm vui. Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Trang”. Vẫn là như thế, vẫn là Thảo Trang với môt cá tính mạnh mẽ, tinh thần chiến binh và một thái độ văn minh với nghề nghiệp.

Quay trở lại với đêm thi Dance thì cũng chính Thảo Trang là ca sỹ có phần trình diễn xuất sắc nhất theo nhận định của ban giám khảo (Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong và diva Hồng Nhung lựa chọn Thảo Trang trong khi Phương Uyên dành lự chọn cho Hoàng Tôn). Một cơn mưa lời khen dành cho bản mashup Born this way - Applause của Thảo Trang. Thậm chí diva Hồng Nhung cũng phải thốt lên rằng chị ước gì hát hay được như Thảo Trang.

Bên cạnh các tiết mục dự thi, đêm nhạc Dance của Tuyệt đỉnh tranh tài còn có sự góp mặt của giám khảo khách mời, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong, MC khách mời Trường Giang và "bom tấn Cồng chiêng" Tóc Tiên. Tóc Tiên mang hit Thế giới không có anh lên sân khấu và tạo nên một không khí cuồng nhiệt cho sân khấu Tuyệt đỉnh tranh tài.

Các tiết mục trình diễn của 4 thí sinh còn lại:



Thái Trinh với "Starship" vẫn tiếp tục loạy hoay với vấn đề chọn bài. Cô là thí sinh được các giám khảo đánh giá rất cao nếu chọn đúng bài hát dự thi. Trong quá trình của mình ở Tuyệt đỉnh tranh tài, Thái Trinh đã từng thăng hoa với Uptown Funk. Vấn đề của thí sinh này nằm ở khâu chọn bài.



Huỳnh Minh Thủy vẫn giữ vững phong độ của mình với ca khúc "Can't get out of my head" cô luôn được khen là chọn bài phù hợp và dàn dựng công phu.



Nguyễn Hải Yến lần đầu thuyêt phục được nhạc sỹ Phương Uyên bằng bản hit của Hồ Ngọc Hà, Hãy thứ tha cho em. Hải Yến ngày càng chứng tỏ cho giám khảo và khán giả thấy quyết tâm thay đổi và làm mới mình qua từng tuần thi.

Hoàng Tôn chiếm 8 phút trên sóng truyền hình ở phần nhận xét của giám khảo khi cả 3 vị đều đồng ý rằng Tôn là một tài năng không chỉ về thanh nhạc mà còn cả về khả năng sáng tác. Tuy nhiên, đề tài được bàn tán rôm rả nhất trên ghế nóng chính là khả năng vũ đạo của anh. Phương Uyên một mực cho rằng Hoàng Tôn không thể nhảy trong khi Hồng Nhung thì ngược lại. Trong đêm nhạc dance này, anh tiếp tục trình làng một ca khúc mới viết về chính những câu chuyện của anh,Giấc mơ của tôi.

Đêm thi thứ 8 của Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 với thử thách Jazz/Musical sẽ lên sóng vào ngày 6.6.2015 tới.