Thanh Lam thản nhiên hôn lén bạn trai bác sĩ U50, phản ứng của 'đàng trai' gây chú ý

Thanh Lam có hành động tình tứ khiến bạn trai phải đơ cả người.

Cách đây ít giờ, diva Thanh Lam đã đăng tải clip gói bánh chưng cùng bạn trai bác sĩ là Tiến Hùng. Điều thu hút sự chú ý hơn cả là nữ ca sĩ đã có hành động cực tình cảm, ngọt ngào với "nửa kia". Cụ thể, khi đang hào hứng nói về trải nghiệm lần đầu gói bánh chưng, Thanh Lam bất ngờ quay sang hôn má của người yêu. Hành động đột ngột này còn khiến chính ông xã nữ ca sĩ ngạc nhiên.

Ai nấy "bật cười" với màn "cưỡng hôn" của nữ diva với bạn trai. Dưới phần bình luận, trò chuyện với dân mạng, Thanh Lam còn hóm hỉnh phản hồi khi được hỏi về màn hôn lén: "Anh thích bạo lực".

Đang gói bánh chưng thì Thanh Lam bất ngờ hôn bạn trai U50 khiến anh đứng hình vài giây

Thanh Lam đáp trả khi bị trêu

Vào tháng 6/2020, Thanh Lam từng gây chú ý khi công khai hẹn hò một người giấu mặt. Sau đó, nữ diva đã về chung một nhà với bạn trai bác sĩ ở tuổi 51 vào tháng 6/2021. Thanh Lam thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên ông xã khiến khán giả xuýt xoa, ngưỡng mộ. Theo nữ ca sĩ, cả hai bén duyên qua một lần Thanh Lam tìm tới tới nam bác sĩ để mổ mắt.

Thanh Lam: "Tôi từng bị khán giả đuổi khỏi sân khấu vì tưởng giọng yếu" Hát Bèo dạt mây trôi theo phong cách mới, Thanh Lam từng khiến nhiều khán giả không vừa ý và yêu cầu cô ngừng hát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-lam-than-nhien-hon-len-ban-trai-bac-si-u50-phan-ung-cua-dang-trai-gay-chu-y-447110.html