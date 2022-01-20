Thanh Lam thản nhiên hôn lén bạn trai bác sĩ U50, phản ứng của 'đàng trai' gây chú ý

Giải trí 20/01/2022 15:06

Thanh Lam có hành động tình tứ khiến bạn trai phải đơ cả người.

Cách đây ít giờ, diva Thanh Lam đã đăng tải clip gói bánh chưng cùng bạn trai bác sĩ là Tiến Hùng. Điều thu hút sự chú ý hơn cả là nữ ca sĩ đã có hành động cực tình cảm, ngọt ngào với "nửa kia". Cụ thể, khi đang hào hứng nói về trải nghiệm lần đầu gói bánh chưng, Thanh Lam bất ngờ quay sang hôn má của người yêu. Hành động đột ngột này còn khiến chính ông xã nữ ca sĩ ngạc nhiên.

Ai nấy "bật cười" với màn "cưỡng hôn" của nữ diva với bạn trai. Dưới phần bình luận, trò chuyện với dân mạng, Thanh Lam còn hóm hỉnh phản hồi khi được hỏi về màn hôn lén: "Anh thích bạo lực".

Thanh Lam thản nhiên hôn lén bạn trai bác sĩ U50, phản ứng của 'đàng trai' gây chú ý - Ảnh 1
Thanh Lam thản nhiên hôn lén bạn trai bác sĩ U50, phản ứng của 'đàng trai' gây chú ý - Ảnh 2 

Thanh Lam thản nhiên hôn lén bạn trai bác sĩ U50, phản ứng của 'đàng trai' gây chú ý - Ảnh 3

Đang gói bánh chưng thì Thanh Lam bất ngờ hôn bạn trai U50 khiến anh đứng hình vài giây

Thanh Lam thản nhiên hôn lén bạn trai bác sĩ U50, phản ứng của 'đàng trai' gây chú ý - Ảnh 4

Thanh Lam đáp trả khi bị trêu

Vào tháng 6/2020, Thanh Lam từng gây chú ý khi công khai hẹn hò một người giấu mặt. Sau đó, nữ diva đã về chung một nhà với bạn trai bác sĩ ở tuổi 51 vào tháng 6/2021. Thanh Lam thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên ông xã khiến khán giả xuýt xoa, ngưỡng mộ. Theo nữ ca sĩ, cả hai bén duyên qua một lần Thanh Lam tìm tới tới nam bác sĩ để mổ mắt.

Thanh Lam: "Tôi từng bị khán giả đuổi khỏi sân khấu vì tưởng giọng yếu"

Thanh Lam: "Tôi từng bị khán giả đuổi khỏi sân khấu vì tưởng giọng yếu"

Hát Bèo dạt mây trôi theo phong cách mới, Thanh Lam từng khiến nhiều khán giả không vừa ý và yêu cầu cô ngừng hát.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Lam ca sĩ Thanh Lam Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 35 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 35 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời