Thanh Hằng... 'đụng' style G-Dragon và Miranda Kerr

Hành trình "Keep Moving" - “Không ngừng chuyển động" của Vietnam's Next Top Model mùa thứ 6 tiếp tục diễn ra vòng sơ tuyển tại khu vực miền Tây thu hút hàng trăm thí sinh đang sinh sống và học tập nơi đây đăng ký tham dự. Ngoài giám khảo Thanh Hằng và nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng, sự có mặt của á quân Vietnam’s Next Top Model 2012 Kha Mỹ Vân và NTK Hoàng Minh Hà - Quán quân Project Runway Vietnam 2013 khiến bầu không khí trở nên sôi động và hào hứng hơn bao giờ hết.

Trang phục mà Thanh Hằng chọn cho vòng thi hình thể là chiếc quần jean rách nhãn hiệu nổi tiếng Saint Laurent, “đụng hàng” với chiếc quần từng thấy của trưởng nhóm Big Bang – G-Gragon và cựu thiên thần Victoria’s Secret, Miranda Kerr. Thanh Hằng khéo léo phối cùng chiếc áo khoác mạnh mẽ với phụ kiện của Chanel. Bên cạnh đó Thanh Hằng, Kha Mỹ Vân cũng chọn cho mình chiếc đầm dây màu trắng thanh lịch trong BST mới nhất của NTK Chung Thanh Phong. Cả 2 vị nữ giám khảo đều chọn trang phục không quá cầu kỳ, trẻ trung để phù hợp với vòng thi hình thể đầy năng động và góp phần mang lại cảm giác thoải mái cho thí sinh.