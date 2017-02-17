Tất bật chạy show, Tuấn Hưng phải nhập viện vì ngất xỉu sau đêm diễn

Với lịch diễn dày đặc sau Tết Nguyên đán, nam ca sĩ Tuấn Hưng vừa phải nhập viện sau khi ngất xỉu sau đêm diễn.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh anh đang nằm viện, kèm chia sẻ: "Tỉnh dậy thấy đang ở đây". Nơi anh check in là bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.

Được biết, tối 16/2, Tuấn Hưng có đêm nhạc tại Lào Cai. Ngay sau diễn xong, nam ca sĩ lái xe hàng trăm km về Hà Nội để kịp có mặt hát ở một quán Bar mới khai trương tại Hà Nội. Giọng ca 'Cầu vòng khuyết' thể hiện hơn 10 bài hát sôi động cùng khán giả.

Tuy nhiên, vừa hát xong khi bước vào hậu trường thì Tuấn Hưng bất ngờ ngất xỉu và anh nhanh chóng được được vào bệnh viên Bạch Mai cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Tuấn Hưng bị kiệt sức do làm việc quá nhiều. Sau khi được thăm khám và truyền nước biển, sức khỏe của Tuấn Hưng đã ổn định nhưng anh vẫn phải nằm viện để các bác sĩ kiểm tra và theo dõi.

Cách đây không lâu, trong một lần lưu diễn tại Đức, Tuấn Hưng cũng phải nhập viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tat-bat-chay-show-tuan-hung-phai-nhap-vien-vi-ngat-xiu-sau-dem-dien-180377.html