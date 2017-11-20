Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão

Giải trí 20/11/2017 15:33

Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân bàng hoàng trước nỗi đau mất mát và khung cảnh tan hoang ở Phú Yên sau khi cơn bão lịch sử đi qua.

Mới đây, Hoa hậu Khánh Ngân và Á vương Đại sứ Hoàn cầu Ngọc Tình đã đến huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên để thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các gia đình chịu hậu quả nặng nề do trận bão lịch sử vừa qua.

Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão - Ảnh 1
Khánh Ngân chọn trang phục đơn giản cùng Á vương Ngọc Tình trao quà cho các gia đình gặp khó khăn do bão tại Phú Yên - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017, chuyến đi đến Phú Yên lần này là hoạt động từ thiện đầu tiên của cô trên cương vị mới. Người đẹp 9x đã trích 150 triệu đồng từ tiền thưởng cuộc thi nhan sắc vừa qua cùng 50 triệu đồng thu được từ việc đấu giá áo của Á vương Ngọc Tình trong Đại hội Mỹ Nam vừa qua, tổng cộng là 200 triệu đồng, để mua các vật dụng và trao tiền cho người gặp khó khăn.

Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão - Ảnh 2
Chứng kiến khung cảnh tan hoang tại đây, Khánh Ngân vô cùng đau lòng - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão - Ảnh 3
Đến thăm một hộ gia đình, người đẹp không khỏi xót xa trước những mất mát của họ."Gia đình 2 vợ chồng già có con trai mới bị tai nạn mất thì trận bão làm căn nhà không còn gọi là nhà nữa, tài sản cũng mất hết", Khánh Ngân kể - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão - Ảnh 4
Lắng nghe những câu chuyện của người dân ở đây, tân Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân mới thấu hiểu thế nào là nhà tranh vách đất, thế nào là cảnh màn trời chiếu đất - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão - Ảnh 5
Hoa hậu Khánh Ngân và Á vương Ngọc Tình đã dành thời gian lắng nghe những trăn trở, lo lắng và tìm hiểu khó khăn của người dân - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão - Ảnh 6
Người đẹp 9x trao tiền và dành cho người dân ở đây những cái ôm ấm áp như một lời động viên an ủi - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão - Ảnh 7
Khánh Ngân chia sẻ: "Tôi thấy số tiền mà mình hỗ trợ thực sự quá ít ỏi, 200 triệu không thấm vào đâu so với những mất mát mà bà con phải gánh chịu" - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão - Ảnh 8
 Khánh Ngân cho biết trở về sau chuyến đi này sẽ tiếp tục vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm cũng như trích một khoản từ tiền hoạt động của mình để quay trở lại hỗ trợ thêm cho người dân ở đây - Ảnh: Internet

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