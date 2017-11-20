Tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân trích 200 triệu tiền thưởng chia sẻ nỗi đau với bà con vùng bão

Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân bàng hoàng trước nỗi đau mất mát và khung cảnh tan hoang ở Phú Yên sau khi cơn bão lịch sử đi qua.

Mới đây, Hoa hậu Khánh Ngân và Á vương Đại sứ Hoàn cầu Ngọc Tình đã đến huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên để thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các gia đình chịu hậu quả nặng nề do trận bão lịch sử vừa qua.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017, chuyến đi đến Phú Yên lần này là hoạt động từ thiện đầu tiên của cô trên cương vị mới. Người đẹp 9x đã trích 150 triệu đồng từ tiền thưởng cuộc thi nhan sắc vừa qua cùng 50 triệu đồng thu được từ việc đấu giá áo của Á vương Ngọc Tình trong Đại hội Mỹ Nam vừa qua, tổng cộng là 200 triệu đồng, để mua các vật dụng và trao tiền cho người gặp khó khăn.