Tái xuất sau scandal tiểu tam, Lều Phương Anh đáp: "Chuyện bố của con tôi không phải chuyện của các anh chị"

Giải trí 18/01/2022 23:21

Lều Phương Anh có màn livestream cực bá đạo trên mạng xã hội sau khi vướng scandal tiểu tam.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, đến chiều 18/1, trên trang Facebook cá nhân, Lều Phương Anh đã livestream với những từ ngữ cực gay gắt đáp trả cư dân mạng. Nữ ca sĩ cho biết: "Thôi em xin các anh các chị, chuyện không phải của nhà các anh các chị, mà chưa chắc là chuyện của em nên là các chị tém tém, bớt bớt lại". Nữ ca sĩ còn nói sẽ không chia sẻ danh tính bố của các con là ai trước dư luận vì không phải nghĩa vụ của cô. 

Tái xuất sau scandal tiểu tam, Lều Phương Anh đáp: 'Chuyện bố của con tôi không phải chuyện của các anh chị' - Ảnh 1

Lều Phương Anh đã tự tin livestream và đáp trả tin đồn tiểu tam

Bên cạnh đó, Lều Phương Anh tuyên bố không cần phải thanh minh về scandal tiểu tam: "Tôi thay bạn trai hàng ngày, chưa chính chuyên ai bao giờ. Chuyện con cái hay bố của con tôi không phải chuyện của các anh chị".

Tái xuất sau scandal tiểu tam, Lều Phương Anh đáp: 'Chuyện bố của con tôi không phải chuyện của các anh chị' - Ảnh 2

Tái xuất sau scandal tiểu tam, Lều Phương Anh đáp: 'Chuyện bố của con tôi không phải chuyện của các anh chị' - Ảnh 3

Cách đây không lâu, Lều Phương Anh bị tố là tiểu tam chen vào hôn nhân của người đàn ông đã có gia đình 

Còn nhớ vào ngày 3/1, mạng xã hội dậy sóng trước bài đăng bóc phốt, tố cáo nữ ca sĩ L.P.A đang cặp kè với người đã có gia đình. Thậm chí, người tố còn cho biết L.P.A đã có thai và thái độ vô cùng khiêu khích khiến chính thất tức đến nhập viện.

Tuy nhiên, đến hiện tại câu chuyện ồn ào tiểu tam - giật chồng trên vẫn chưa có hồi kết. 

Lều Phương Anh trở lại sau nghi vấn 'tiểu tam', vẫn kiên quyết giữ 1 thái độ!

Lều Phương Anh trở lại sau nghi vấn 'tiểu tam', vẫn kiên quyết giữ 1 thái độ!

Hậu ồn ào, nghi vấn là "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác, Lều Phương Anh đã hoạt động trở lại trên mạng xã hội.

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