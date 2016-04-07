Tham gia các sự kiên giải trí hay xuất hiện dày đặc trên các trang báo có lẽ là điều không còn quá xa lạ với cô gái sinh năm 1989, song việc cô được góp mặt trện sóng quốc gia là lần đầu tiên, điều này gây ra nhiều luồn ý kiến trái chiều.

Mới đây, Ngọc Trinh được VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam mời tham gia chương trình Cafe sáng. Xuất hiện cùng cô trên hàng ghế khách mời là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cả hai có dịp cùng trò chuyện, chia sẻ các quan điểm thú vị với MC Lại Văn Sâm trước hàng triệu khán giả xem đài.

Bên cạnh đó, việc bộ phim Vòng eo 56 của cô vừa cho ra mắt cũng là đề tài bàn tán của dư luận. Ra mắt phim và lên truyền hình chia sẻ khiến người xem cho rằng ê-kíp PR quá tốt, hay việc Ngọc Trinh khóc lóc trên sóng VTV khi nhắc về quê hương được cho là giả tạo, cố ý gây sự quan tâm, chú ý...

Một số dân mạng cho rằng, VTV là kênh truyền hình lớn, còn Ngọc Trinh chưa xứng tầm hay có đóng góp nổi bật cho nghệ thuật nước nhà để đáng được vinh danh.

Để có cái nhìn khách quan về việc Ngọc Trinh được lên sóng VTV3, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Long:

- Đa số cho rằng, VTV không nên mời Ngọc Trinh tham gia chương trình của nhà đài, anh nghĩ sao?

- Tôi chẳng nghĩ thế nào cả. Tôi thấy những phát ngôn như vậy là ngu ngốc và bệnh hoạn. Tại sao Ngọc Trinh lại không được lên sóng ở Kênh truyền hình Quốc gia? Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu bạn không làm gì vi phạm pháp luật và đạo đức thì chẳng có lý do gì lại không được lên chỗ này hay chỗ khác.

Thực ra, ngay cả những người vi phạm pháp luật và đạo đức, thí dụ như vào tù ra tội, mà sau này hoàn lương thì vẫn được đón chào, được tôn vinh, được nêu gương sáng. Vậy câu hỏi đặt ra là Ngọc Trinh đã làm gì sai trái?

Câu trả lời là không gì hết! Cái sai của cô ấy là quá đẹp, quá giỏi, quá hấp dẫn và làm người ta ghanh ghét. Cuộc đời này có rất nhiều đứa gato và tôi cho rằng báo chí không nên ủng hộ.

- Nhưng thực ra, Ngọc Trinh lại được mời xuất hiện ở phần đối thoại với nghệ sĩ mà tiêu chí của mục này là nghệ sĩ đó phải có thành tựu. Anh nghĩ Ngọc Trinh có xứng đáng không?

- Thú thực là tôi chưa xem chương trình này và cũng không biết tiêu chí của họ ra sao? Nhưng nếu nói về thành tựu, thì tôi thấy đẹp... là một thành tựu rất lớn của cuộc đời.

Bạn đẹp, và bạn chẳng phải làm gì nữa, cứ đứng đấy cho người ta ngắm, cho người ta say sưa, cho người ta hưng phấn, yêu đời và hăng say làm việc. Chỉ thế thôi là đã tốt lắm rồi.

Còn đằng này, Ngọc Trinh là một nghệ sĩ thực thụ. Cô ấy làm người mẫu và được phong danh hiệu nữ hoàng nội y, hoặc bikini hay đồ lót gì đó thực ra tôi cũng không rõ nữa.

Nhưng để có được thân hình đẹp, cô ấy phải luyện tập và ăn kiêng nghiêm ngặt. Để có được những hình ảnh đẹp phục vụ các anh các chị, cô ấy cũng phải học cách tạo kiểu, cách trang điểm, cách biểu cảm khuôn mặt... Tôi nghĩ là phải học rất nhiều đấy chứ.

Vậy những điểm này có được coi là thành tựu?

Còn trong trường hợp có ai đó khó tính đến mức không công nhận, thì nên nhớ, Ngọc Trinh là một trong số hiếm hoi nghệ sĩ có khả năng nói ra câu nào là thành cao trò câu đấy! Thí dụ như không tiền cạp đất mà ăn; rồi thì tôi chỉ thích chồng nuôi...

Đừng đánh giá thấp các phát ngôn ấy của Ngọc Trinh. Bởi vì những câu nói bị gán ghép là "ngu ngốc" ấy đã châm ngòi cho nhiều tranh luận. Mà hầu hết nội dung của những cuộc tranh luận đã vượt ra khỏi nội dung ban đầu mà Ngọc Trinh đề cập. Như vậy, cô ấy đã góp phần vào phát triển xã hội, một cách rất nghiêm túc.

Cuối cùng, Ngọc Trinh đã làm phim. Và cô ấy giữ vai trò diễn viên. Vậy hà cớ gì không được coi cô ấy là nghệ sĩ?

- Cũng có ý kiến cho rằng Ngọc Trinh lên VTV như một cách để gột rửa hình ảnh xấu xí để lột xác sang trang mới, anh có nghĩ vậy không?

- Nếu xét về ngoại hình, tôi thấy cô ấy cũng đẹp hàng top của Việt Nam, nếu không kể cái mông của cô ấy thì phải nói là đẹp nhất nhì Việt Nam rồi. Ai cho rằng Ngọc Trinh xấu, chắc hẳn cặp mắt và gu thẩm mĩ có vấn đề.

Còn sâu xa hơn thì xin lỗi, tôi không nghĩ mình có đủ tư cách để mà bàn luận về nhân cách của người này người nọ.

Tất nhiên, tôi biết có nhiều tin đồn ác ý và không hay về cô ấy. Thí dụ như là Ngọc Trinh làm gái..., nhưng tôi chưa thấy công an bắt cô ấy và buộc tội nên tôi cho rằng đó là những tin đồn vô căn cứ.

Vậy khi người ta không xấu, thì có gì mà gột rửa?

- Dư luận cũng nói rằng việc Ngọc Trinh khóc trên VTV là giả tạo, nhưng lại giúp cho cô ấy có thể PR bộ phim "Vòng eo 56" dù muốn hay không muốn?

- PR thì sao? Người ta bỏ 10 tỷ ra làm phim để kiếm lời mà, có phải để cúng cụ cho các ông các bà đâu mà không được PR? Tôi thấy rất nhiều người hay dè bỉu việc PR, và tôi thấy đó là những thành phần trong đầu toàn đất. Thực sự rất ngu xuẩn và muốn nói cho lòi cái ngu của mình ra mới thoả mãn hay sao ấy!

Vì những người đàng hoàng, có học thức, biết làm ăn buôn bán kinh doanh không ai lại không PR cả. Không PR rồi làm sao mà sống? Làm sao mà bán được hàng? Người ta đang bận PR nên không rảnh tham gia vào việc dè bỉu chê bai người giỏi hơn mình như "dư luận" đang ném đá Ngọc Trinh.

Còn việc cô ấy khóc là thật hay không thật thì tôi không có xem nên cũng chịu. Vừa rồi đúng là Ngọc Trinh có đóng phim nhưng trình độ cũng thuộc loại làng nhàng thôi, không có gì nổi bật.

Nên nếu cô ấy mà lên truyền hình khóc được thì tôi nghĩ nếu có giả tạo cũng chỉ giả tạo được 2-3 phần, còn 7-8 phần còn lại là không giả tạo. Đó là phán đoán rất cá nhân, còn dư luận thích nghĩ sao thì nghĩ.

Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 1983) là một blogger nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Mặc dù chưa hề có một tấm bằng đại học chính quy nhưng anh đã tạo nên bảng thành tích dài trong công việc và xây dựng thương hiệu truyền thông riêng được nhiều người biết đến. Anh cũng thường xuyên mở những buổi offline về các kỹ năng mềm, các vấn đề được nhiều người quan tâm thu hút nhiều đối tượng tham gia.



