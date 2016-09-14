Sự thật việc Hoài Linh bất ngờ đóng cửa nhà thờ trăm tỉ

Giải trí 14/09/2016 11:59

Nhiều người dân khi tới nhà thờ Tổ của Hoài Linh đã khá bất ngờ khi cổng nhà 'cửa đóng then cài'. Tuy nhiên, đây là kế hoạch từ trước của Hoài Linh.

Hôm nay (13/9), nhiều người khá bất ngờ khi đến nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh nhưng không được tiếp đón, "cửa đóng then cài".

Tuy nhiên, như đã thông báo với anh em nghệ sĩ trước đó, nhà thờ Tổ của Hoài Linh chính thức mở cửa đón khách từ ngày 10/9 đến hết 12/9. Ngày 10/9 nghệ sĩ Hoài Linh làm lễ hô thần nhập tượng. 2 ngày còn lại là đón tiếp khán giả và nghệ sĩ gần xa.

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Mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang sau ngày giỗ Tổ.

Theo nghệ sĩ Hoài Linh, anh đã xin phép anh em bạn bè, nghệ sĩ và người hâm mộ hôm 12/9 - đúng ngày khánh thành nhà thờ Tổ và giỗ Tổ nghề sân khấu rằng do quá mệt mõi trong suốt thời gian chuẩn bị cho ngày trọng đại này nên anh xin phép nghỉ ngơi 2 ngày. Thêm vào đó  hôm khánh thành, lượng khách đổ về chật cứng nên nhà thờ Tổ của anh bị quá tải. "Tôi xin phép nghỉ ngơi 2 ngày, kể cả điện thoại cũng cho phép tôi không trả lời vì tôi thực sự rất mệt, ngày nào cũng thức tới 4h sáng, chỉ ngủ được chút lại dậy lo công chuyện nên cũng mệt", nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ.

Anh cũng tâm sự rằng vì hôm giỗ Tổ, lượng khách đến chật cứng nhà thờ Tổ nên mọi thứ hiện đang đảo lộn. Bàn ghế tiếp khách cũng chưa thể xếp gọn gàng được, nhà vệ sinh hơn 2 chục buồng cũng quá tải, phải dọn dẹp. Thêm vào đó, lượng cỏ anh mua về để làm thảm cỏ cũng chưa thể phục hồi. Vậy nên, Hoài Linh xin phép đóng cửa vệ sinh sạch sẽ, sau đó sẽ tiếp khán giả sau.

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Hồ cá cần được dọn vệ sinh sau khi đón lượt khách thăm quan quá tải.

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Đồ đạc chưa được xếp lại gọn gàng.

Về thông tin nghệ sĩ Hoài Linh làm nhà thờ Tổ là để kinh doanh, rất nhiều bạn bè của anh như nghệ sĩ Cát Phượng cũng lên tiếng bênh vực, cô chia sẻ: "Riêng tôi, không biết nói cái lời nào nữa, chỉ biết mắt lưng tròng mỗi khi nhìn thấy anh cười. Tôi khóc vì hạnh phúc, vì vui mừng khi tâm nguyện của anh đã hoàn thành. Anh ốm đến rạc người vì cái chung: Đền thờ Tổ Nghiệp cho anh em tề tựu mỗi khi Giỗ Tổ. Tâm nguyện của anh là không muốn anh em tan đàn xẻ nghé, tụ lại để cùng giữ vững nền văn hoá dân tộc. Hãnh diện về anh lắm. Thương và quý anh lắm! Chúc anh nhiều sức khỏe để luôn cống hiến cho đời!".

Trong khi đó nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ rằng, anh không bình luận gì nhiều về những tin đồn bởi miệng đời bạc, quan trọng là mình phải vui, phải cười trước đã. "Làm cái gì cũng phải có cái tâm. Không có tâm thì tài mấy cũng khó trụ lắm", Hoài Linh tâm sự.

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