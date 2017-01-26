Sự thật Ngọc Trinh về Việt Nam ăn Tết, trả lời tất cả tin nhắn gây choáng thế này

Dù chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào, song các hành động của Ngọc Trinh cũng phần nào nói lên chuyện tình của cô và bạn trai 72 tuổi đã thật sự 'đổ vỡ'?. Trước đó, thông qua trang Instagram cá nhân, mọi người bất ngờ khi thấy điều cuối cùng 'chân dài' Trà Vinh làm cho bạn trai là tập nấu lẩu và được ông khen: 'Em yêu anh đã biết nấu lẩu rồi".

Được biết, sau phát ngôn công bố chia tay của Hoàng Kiều, Ngọc Trinh vẫn đang ở tại Mỹ. Cô cũng xóa hết hình ảnh thời mặn nồng với Hoàng Kiều và tạm khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội.

Ngọc Bích - chị gái một của Ngọc Trinh, một người luôn theo dõi sát sao chuyện tình cảm của em gái với tỷ phú cũng như hoạt động giải trí của người đẹp 27 tuổi cũng giữ thái độ im lặng, chưa có chia sẻ, bàn luận gì thêm về mối tình "sớm nở, tối tàn" này.

Tuy nhiên, mới đây, nhiều diễn đàn giải trí rộ tin đồn Ngọc Trinh đã về Việt Nam và trả lời tất cả các tin nhắn của mọi người hỏi mua SIM 0989999999. Theo đó, các chia sẻ được cho là của Ngọc Trinh gửi từ SIM 'thất quý 9' được chụp màn hình lại khiến nhiều người 'bán tín bán nghi'.

Như trong các ảnh chụp được cho là tin nhắn của Ngọc Trinh thì 'nữ hoàng nội y' cho biết đã về Việt Nam và sức khỏe chưa ổn định nên yêu cầu mọi người có nhu cầu mua SIM thì liên hệ quản lý. Nếu thỏa thuận thành công thì Ngọc Trinh sẽ gặp mặt giao dịch? Chính sự đồng nhất của hai tin nhắn khiến không ít thànht? viên tin đó là tin nhắn thật từ Ngọc Trinh. Song nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi và nhận định đó là chiêu trò câu like, sống ảo của một số thành phần trên mạng xã hội.

Liên hệ với số điện thoại được cho là quản lý của Ngọc Trinh như trong tin nhắn thì đầu dây bên kia bắt máy là một người phụ nữ lớn tuổi ở Bình Dương. Bà cũng tỏ ra bức xúc khi nhận được nhiều cuộc gọi từ số lạ thăm về Ngọc Trinh. Bà xác nhận không hề có bất cứ mối quan hệ gì với 'chân dài' Trà Vinh và yêu cầu mọi người đừng tiếp tục làm phiền.

Trước đó, trên mạng cũng xuất hiện nhiều tin nhắn mạo danh Ngọc Trinh từ khi cô sở hữu SIM số đẹp. Theo đó, người dùng đổi tên liên lạc của một số bất kỳ thành 0989999999 rồi trao đổi qua lại khiến không ít người nhầm tưởng là số liên lạc của Ngọc Trinh thật.

Từ lúc công khai trở thành chủ nhân của SIM độc thì không ít fan tỏ ra lo lắng Ngọc Trinh sẽ gặp nhiều rắc rối, bị nhắn tin, gọi điện quấy phá. Quả thật như vậy, ngay sau đó, bạn gái Hoàng Kiều liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ. Thậm chí, nhiều antifan còn kêu gọi '500 anh em' tấn công người đẹp đến từ Trà Vinh.

Tuy nhiên, mọi ý định từ kẻ xấu đều bị dập tắt khi Ngọc Trinh chọn chế độ không nhận cuộc gọi ngoài danh bạ, khi gọi đến sẽ luôn trong tình trạng báo bận.

Vì vậy, Ngọc Trinh tự tin khoe siêu SIM và kêu gọi mọi người tham gia đấu giá mà không sợ bị quấy rối.