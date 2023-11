Song Hye Kyo lại vô tình để lộ bí mật chung với Song Joong Ki

Song Hye Kyo tiết lộ bí thuật chăm da y chang Song Joong Ki.

Làn da trắng sứ, đẹp hoàn hảo ở tuổi 40 của Song Hye Kyo là ước mơ của rất nhiều cô gái. Mới đây, trong 1 cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo đã hé lộ bí quyết để có làn da đẹp của cô chính là rửa mặt với sữa tươi. Nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời cho biết cô sẽ hâm nóng sữa và dùng để rửa mặt ở bước cuối cùng.

Phương pháp làm sạch bằng sữa này giúp bỏ các tế bào chết cũng như thẩm thấu sâu vào da, giúp duy trì làn da thông thoáng và sạch sẽ.

Mới đây nhất, cô khiến dân tình choáng váng khi không ngại dí sát mặt vào camera, khoe làn da đẹp đến khó tin, gần như không có sự khác biệt với "tình mới" Jang Ki Yong kém 11 tuổi - bạn diễn của cô trong phim Now We Are Breaking Up.

Không biết phương pháp này có phải bí mật chung giữa nữ diễn viên và chồng cũ hay không, nhưng Song Joong Ki cũng đã từng chia sẻ anh áp dụng cách thức tương tự để chăm sóc da.

Nhờ thường xuyên rửa mặt bằng sữa tươi vào buổi tối trước khi đi ngủ mà làn da của Song Joong Ki luôn "trắng như sữa".

Vào mùa đông, làn da của chúng ta thường có xu hướng khô ráp và dễ bị kích ứng. Vì thế, áp dụng cách làm đẹp này của cặp đôi đình đám xứ Hàn sẽ giúp cấp ẩm và duy trì độ ẩm cho da. Nhờ đó, da sẽ luôn trắng hồng, mịn màng.

