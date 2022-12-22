Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt!

Giải trí 22/12/2022 18:05

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình với những "bóng hồng" hơn nhiều tuổi, 4 "phi công" Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình còn được chú ý bởi sở hữu vẻ ngoài điển trai, cùng body vô cùng nóng bỏng. Dù mỗi người một vẻ, thế nhưng 4 anh chàng này có nhiều điểm chung thú vị.

1. Kiều Minh Tuấn:

Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 1

Có thể nói, Kiều Minh Tuấn là cái tên không còn quá xa lạ đối với khán giả Việt Nam. Anh chàng được biết đến với vai trò diễn viên và sở hữu gia tài phim ảnh khá ấn tượng, trong số đó phải kể đến: Em chưa 18, Chú ơi, đừng lấy mẹ con, Anh trai yêu quái, Tiệc trăng máu, Nắng 2… Kiều Minh Tuấn gây chú ý khi có mối tình 9 năm cùng diễn viên hài Cát Phượng. Cả hai từng gây ấn tượng bởi mối tình chị em “cổ tích”, đáng ngưỡng mộ. Dù rằng hiện tại cả hai đã chia tay, song, Kiều Minh Tuấn vẫn chưa lên tiếng về những ồn ào sau đó.

Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 2
Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 3
Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 4

Kiều Minh Tuấn dù không sở hữu ngoại hình quá nổi trội nhưng nam diễn viên được đánh giá sở hữu nét cuốn hút riêng, pha chút "bad boy" đầy nam tính. Nhất là từ sau chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn ngày càng có diện mạo trẻ trung, sành điệu hơn hẳn. Dù đang là ngôi sao nổi tiếng sở hữu nhiều tác phẩm điện ảnh có doanh thu trăm tỷ, thế nhưng cái tên Kiều Minh Tuấn chỉ mới phất lên từ khi yêu Cát Phượng. Nam diễn viên trẻ được chính bạn gái hơn tuổi dìu dắt trên sân khấu và sau này là hỗ trợ anh casting, mở rộng quan hệ, đồng thời quản lý cho nam diễn viên, biến anh trở thành ngôi sao phòng vé.

2. Anh Dũng:

Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 5

Anh Dũng là diễn viên khá quen thuộc với khán giả miền Bắc. Nam diễn viên từng gây chú ý khi tham gia vào các bộ phim truyền hình VFC như:  Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Tuổi thanh xuân 2, Sống chung với mẹ chồng… Anh chàng được dân tình khen ngợi bởi nhan sắc điển trai, lịch lãm. Dù diện trang phục vest chỉn chu hay thun đơn giản, nam diễn viên đều khoe khéo được vẻ điển trai ở mọi góc nhìn. Anh chàng cũng từng nhiều lần để lộ body 6 múi quyến rũ trên MXH, khiến fan nữ "đứng ngồi không yên". 

Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 6
Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 7
Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 8

Anh Dũng được khán giả biết đến khi có mối tình cùng với đàn chị Trương Ngọc Ánh. DFuf chênh lệch nhau 14 tuổi, nhưng cả hai  vẫn nhận được dân tình nhận xét là đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Dù sở hữu vẻ ngoài ấn tượng và từng đóng nhiều bộ phim qua nhiều dạng vai khác nhau, thế nhưng tên tuổi của Anh Dũng vẫn chưa thể bật lên được. Mãi đến khi  tham gia dự án "Sống chung với mẹ chồng" và "Tuổi thanh xuân 2", nam diễn viên mới thực sự được chú ý. Tuy nhiên sau khi các phim trên kết thúc, Anh Dũng bắt đầu Nam tiến rồi dần "im hơi lặng tiếng" trên lĩnh vực phim ảnh. Anh chỉ thực sự trở lại với danh xưng công chúng gán cho là "tình trẻ của Trương Ngọc Ánh". Sự nghiệp của Anh Dũng thăng hoa hơn khi anh đóng phim điện ảnh Gái gà lắm chiêu, đồng thời trở thành ông chủ của một công ty giải trí.

3. Lâm Bảo Châu:

Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 9

Kể từ khi công khai hẹn hò hơn 1 năm trước, cặp đôi trai trẻ - chị đẹp, Bảo Châu và Lệ Quyên vẫn duy trì phong độ ngọt ngào, đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng. Được biết, Lâm Bảo Châu sinh năm 1992, hiện đang là diễn viên và người mẫu ảnh. Với chiều cao 1m83, gương mặt góc cạnh "ăn ảnh" và gu thời trang sành điệu, trẻ trung, Lâm Bảo Châu dễ dàng chinh phục ánh nhìn của người đối diện.

Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 10
Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 11
Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 12

Dù thử sức nhiều lĩnh vực từ người mẫu, đóng phim, đóng MV, thế nhưng cái tên Lâm Bảo Châu vẫn không được mấy ai biết tới cho đến khi trở thành bạn trai Lệ Quyên. Hiện tại, Lâm Bảo Châu đã có thêm các dự án nghệ thuật song năng lực vẫn còn gây tranh cãi.

4. Lý Bình:

Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 13

Lý Bình nổi tiếng là "nam thần phòng gym" khi sở hữu body lực lưỡng 6 múi. Chưa kể nụ cười rạng rỡ đính kèm lúm đồng tiền duyên dáng của nam người mẫu cũng đủ để khiến cô nàng Phương Trinh Jolie phải xiêu lòng. Mối tình của anh chàng sinh năm 1991 cùng nữ diễn viên này cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Vào tháng 5 vừa qua, cả hai đã chính thức về chung một nhà, đám cưới của Lý Bình và Phương Trinh Jolie diễn ra vô cùng hoành tráng và lãng mạng. 

Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 14
Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 15
Soi ngoại hình của 4 “phi công” Vbiz: Kiều Minh Tuấn - Anh Dũng - Lâm Bảo Châu - Lý Bình người điển trai, người sở hữu body chuẩn khiến dân tình mê mệt! - Ảnh 16

Lý Bình được khán giả biết đến với vai trò là người mẫu chuyên nghiệp. Song song đó, anh còn đóng phim và từng góp vai trong một số tác phẩm sitcom, điện ảnh như Chiến dịch chống ế, Cười lên vợ ơi, Trói buộc yêu thương... Tương tự như các đàn anh, Lý Bình hoạt động trên nhiều lĩnh vực giải trí nhưng chỉ nổi tiếng thực sự kể từ khi công khai quan hệ với Phương Trinh Jolie. Nam người mẫu được nhìn nhận đúng năng lực, được khán giả khen đa tài và làm MC hay người mẫu hay diễn viên đều rất tròn vai.

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Từ khóa:   Kiều Minh Tuấn Lý Bình Anh Dũng Lâm Bảo Châu

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