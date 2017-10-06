Sốc: Trương Quỳnh Anh chính thức thừa nhận đã ly hôn với Tim

Giải trí 06/10/2017 17:51

Sau thời gian dài im lặng, Trương Quỳnh Anh vừa đăng tải một dòng trạng chỉ với 4 từ ngắn ngủi "chính thức ly hôn" khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang.

Dù liên tục dính nghi án đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn ở tòa án nhưng TimTrương Quỳnh Anh vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận.

Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải một dòng trạng thái, thừa nhận đã chính thức ly hôn với ba bé Sushi khiến fan vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, dòng trạng thái này bị Trương Quỳnh Anh vội vã xóa đi chỉ sau ít phút đăng tải.

Sốc: Trương Quỳnh Anh chính thức thừa nhận đã ly hôn với Tim
Dòng trạng thái thừa nhận ly hôn của Trương Quỳnh Anh được xóa sau ít phút đăng tải - Ảnh: FBNV

Sốc: Trương Quỳnh Anh chính thức thừa nhận đã ly hôn với Tim
Cặp đôi dính nghi án ly hôn từ lâu nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Nhiều người cho rằng Tim và Trương Quỳnh Anh cố gắng "diễn kịch" suốt thời gian qua là vì còn vướng nhiều hợp đồng quảng cáo chưa hoàn thành - Ảnh: Internet

Sốc: Trương Quỳnh Anh chính thức thừa nhận đã ly hôn với Tim
Cách đây vài ngày, cặp đôi vẫn còn đưa con trai đi chơi trung thu vô cùng vui vẻ - Ảnh: FBNV

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan dài tập?

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan dài tập?

Mới đây, Trương Quỳnh Anh lại úp mở trên trang cá nhân về một đám cưới sau tin đồn ly hôn với Tim làm cư dân mạng xôn xao, bởi thời gian qua cặp đôi này là tâm điểm của dư luận với những ồn ào liên quan câu chuyện tình nhiều lần tan rồi hợp, hợp rồi tan.

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Từ khóa:   Trương Quỳnh Anh Tim Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn

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