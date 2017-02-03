Sốc: Tài tử lùn nhất Trung Quốc tự hào khi có 4 vợ trẻ đẹp

Giải trí 03/02/2017 13:34

Trần Tam Mộc, SN 1960, cao chỉ 1,28 m nhưng lại khá đào hòa với 4 cô vợ trẻ đẹp khiến ai cũng ghen tị.

Vì mắc bệnh ở tuyến yên bẩm sinh nên diễn viên Trung Quốc Trần Tam Mộc (SN 1960) nổi tiếng vì ngoại hình khác biệt, cao chỉ 1,28 m. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ ái ngại vẻ ngoài cơ thể mà còn khiến nhiều người choáng ngợp khi có đến 4 người vợ xinh đẹp.

Theo Sina, Tam Mộc chia sẻ về bản thân: "Tôi là diễn viên lùn nhất Trung Quốc. Nhưng không chỉ thế, tôi còn là ảnh đế lùn nhất châu Á. Tôi đã trải qua 4 lần kết hôn. 4 người phụ nữ trong đời tôi đều xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Nhiều người đàn ông khác muốn cũng chưa chắc có được cơ duyên đó".

Sốc: Tài tử lùn nhất Trung Quốc tự hào khi có 4 vợ trẻ đẹp - Ảnh 1
Trần Tam Mộc (SN 1960), cao chỉ 1,28 m. Ảnh Sina

Những phụ nữ kết hôn với Tam Mộc bị không ít điều tiếng rằng là ham vật chất. Có người còn bị gia đình từ mặt và khóc nức nở trong đêm Tân hôn. Dù không còn sống chung nhưng ông cho hay luôn quý trọng những ngày tháng sống chung.

Nam diễn viên lùn nhất Trung Quốc còn tự hào rằng bản thân là người có tài diễn xuất và khá đào hoa. Tuy có ngoại hình kém may mắn nhưng ông cảm thấy tự hào hơn nhiều đàn ông bảnh bao khác.

Sốc: Tài tử lùn nhất Trung Quốc tự hào khi có 4 vợ trẻ đẹp - Ảnh 2
Tam Mộc bên vợ xinh đẹp. Ảnh Sina

Vì sở thích khoe mẽ nên Tam Mộc từng bị dư luận đánh giá là quá tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, theo ông cảm xúc cá nhân không bị ảnh hưởng từ những lời đàm tiếu từ bên ngoài.

"Tôi không thể phát triển chiều cao như bạn bè cùng trang lứa. Học tiểu học rồi trung học, tôi nằm trong đội văn nghệ nòng cốt của trường. Mỗi lần biểu diễn, tôi phải đứng trên ghế để hát. Bạn bè chê cười, khinh tôi thấp bé, tôi cũng mặc họ. Tôi hát, khiêu vũ, diễn thuyết, biểu diễn hay hơn người khác. Thế nên tôi nổi tiếng hơn họ. Họ nói mặc họ nghe" - nam nghệ sĩ bày tỏ trên Sina.

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