Sốc: Phi Thanh Vân kể chuyện chồng mang kiếm đến nhà đòi con 'như phim hành động'

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân vừa chia sẻ trạng thái khá dài kể chuyện Bảo Duy mang kiếm đến nhà đòi con 'như phim hành động ' khiến nhiều người không khỏi 'choáng váng'. Theo lời kể của nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí', mùng 2 Tết, Bảo Duy đến nhà cô đòi con, thậm chí anh còn chửi bới, lăng mạ bằng nhiều từ ngữ thô tục.

Vừa qua, Phi Thanh Vân chính thức công bố ly hôn chồng Bảo Duy sau nhiều năm chung sống. Câu chuyện càng khiến dư luận xôn xao hơn khi chồng nữ diễn viên đập phá toàn bộ đồ đạc, thậm chí dọa đốt nhà khi thấy cô mang con trai đi và không để anh gặp mặt.

"Lấy lửa thử vàng! Phần 1

Sau trận bị đập phá hoang tàn tại nhà mình ngày 30 tết, Vân dồn toàn tâm vào lo cho con trai tại nhà ngoại. Sáng mùng 2 tết Vân đặt vé bay đi Nha Trang mong thay đổi không khí trĩu nặng trog thời gian qua. Sau khi đặt vé Vân cùng mẹ đón xe taxi về nhà mình để lấy thêm đồ cho con và giấy khai sinh. Thật bất ngờ khi về nhà thì thấy anh ta đang trong nhà từ bao giờ! Anh ta giật con về phía mình, tôi không ngăn cản, chỉ đơn giản tôi nghĩ con trai mình cũng nhớ cha. Tôi vào trong phòng mình để lấy đồ cho con, thật sự shock và giận giữ anh ta đập tan nát những văn bằng, cúp, huy chương tôi đã phấn đấu suốt mười mấy năm qua! Bản năng phụ nữ tôi gào lên hỏi: Đồ của tôi đâu, sao anh dám đập hết tất cả như vậy, những đồ đặc trong nhà thì tôi còn có thể mua lại, những thứ đó đối với tôi là kỷ vật vô giá, sao anh dám, đồ hèn!

Tôi bay vào anh ta đánh với đôi tay yếu đuối của người phụ nữ bất lực với chiếc giầy trên tay, anh ta không nói năng gì với khuôn mặt lạnh tanh của kẻ nghiện ngập lao tới sofa nhà tôi rút ra thanh kiếm dài, vẫn là thanh kiếm anh ta đã dùng để phá tan hoang nhà tôi ngày 30 tết.

Anh ta nói: Tao giết chết mày con chó cái (câu này anh ta chửi ít nhất 4 lần trc kia rồi ). Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu, mẹ tôi thì lao vào anh ta giựt lại cây kiếm để cố cứu con gái. Tôi đứng ngoài hành lang nhanh trí gọi an ninh chung cư tới hiện trường. Trong tích tắc anh ta ôm con theo thang bộ biến mất!

Sau khi khai báo tất cả mọi thứ và báo về công an, tôi lấy lại bình tĩnh, thay đổi toàn bộ phần mềm cửa chính vì cửa nhà tôi dùng mật khẩu. Tất cả mọi người đổ đi tìm con tôi trong tuyệt vọng, 2 tiếng đồng hồ trôi qua! Giờ đã là 17.30. Tôi nói với mẹ cứ ra về và để anh ấy giữ con, dặn bên an ninh khi thấy anh ta ẵm con thì giữ lại giúp.

Tôi cho xe chạy xa 2 km và yêu cầu dừng lại chờ, vì tôi luôn tự tay chăm con nên tôi biết con đang sốt khi nào thuốc sẽ giảm tác dụng, khi nào con sẽ đói và khóc đòi sữa. 10 phút sau anh ta điện thoại cho mẹ tôi đòi mật khẩu vào nhà lấy đồ của con!

Tôi trả lời: Tôi và mẹ đã lo cho con từ bé tới giờ, anh giành thì tự bỏ tiền đi mua tất cả những thứ cần thiết đi. Tôi tắt máy, ngồi trên xe nhưng lòng như lửa đốt vì tôi xót con, khoảng 3′ sau anh ta gọi lại chửi tôi những câu vô cùng thậm tệ: Mày là con chó, con mất dậy đưa tao mật khẩu nhà, con khóc vì đói sao mày có thể mất dậy như thế, đồ chó cái. Tôi vô cảm với những câu chửi ấy vì tôi đã nghe suốt 3 năm qua và dần trở lên chai sạn!

Tôi trả lời như cũ: Có bản lĩnh tự bỏ tiền ra mua. Sao phải lấy đồ trong nhà của tôi! Tôi tắt máy.

Nhưng là một người mẹ làm sao tôi lạnh lùng khi nghe tiếng con mình khóc ngoặt nghẹo qua điện thoại được. Tôi cho xe quay lại nhanh và chủ động điện thoại lại anh ta nói chuyện dứt khoát với thỏa hiệp: Đưa con trả tôi, tôi sẽ lo đây đủ, anh không đủ sức chăm con đâu. Ok.

5′ sau xe đậu trước chung cư, anh ta giao con lại. Tôi ôm con vào lòng và cho con uống sữa! Nhẹ lòng con nhé, mẹ xin lỗi khi phải làm như vậy!

Nhưng không lấy lửa sao thử được vàng! Lúc nào cũng tôi thương nhớ con vạn ngàn lần nhưng thực chăm sóc được hay không lại là việc hoàn toàn khác".