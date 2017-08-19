Sốc: 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh sắp lên xe hoa với ông bầu chân dài Vũ Khắc Tiệp?

Giải trí 19/08/2017 10:46

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp bất ngờ chia sẻ 2 bức hình cưới của anh và gà cưng Ngọc Trinh trên mạng xã hội với lời tỏ tình hết sức ngọt ngào.

Tối 19/8, tài khoản cá nhân của Vũ Khắc Tiệp đăng tải 2 bức hình tình tứ giữa anh và chân dài Ngọc Trinh. Điều đáng nói là cả hai diện trang phục cô dâu chú rễ và đang nắm tay nhau chạy trên đường khiến nhiều người xôn xao.

Sốc: 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh sắp lên xe hoa với ông bầu chân dài Vũ Khắc Tiệp? - Ảnh 1
Chia sẻ gây sốt của ông bầu Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của ông bầu chân dài này lập tức gây sự chú ý đặc biệt trong cộng đồng mạng. Nhiều người đồn đoán, phải chăng Ngọc Trinh đã quá mệt mỏi với những đại gia “già đời”, thế nên cô đã lựa chọn quay về bên Khắc Tiệp để trao cả phần đời còn lại cho người tình cũ.

Sốc: 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh sắp lên xe hoa với ông bầu chân dài Vũ Khắc Tiệp? - Ảnh 2
Vũ Khắc Tiệp nắm tay cô dâu tình tứ - Ảnh: FBNV

“Thương em đã mấy năm rồi. Hỏi xin cha mẹ sống đời bên nhau. Hôm nay sính lễ trầu cau. Anh qua trình họ vui câu đá vàng” - Vũ Khắc Tiệp còn ghi chú vào bức hình một bài thơ tình “ngọt như mía lùi” dành cho chân dài Trà Vinh.

Chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng rất nhiều fan đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trên trang cá nhân.

Sốc: 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh sắp lên xe hoa với ông bầu chân dài Vũ Khắc Tiệp? - Ảnh 3
Mối quan hệ giữa cả hai vẫn luôn là dấu chấm hỏi với nhiều người - Ảnh: FBNV

Sốc: 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh sắp lên xe hoa với ông bầu chân dài Vũ Khắc Tiệp? - Ảnh 4
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng dành lời khen cho cặp đôi - Ảnh: FBNv

Xưa nay, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vẫn luôn khiến nhiều người tò mò. Trước đây, họ từng có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau. Dù sau khi chia tay, "Nữ hoàng nội y" có quen bao nhiêu đại gia đi chăng nữa thì ông bầu chân dài vẫn tuyên bố luôn dành cho người đẹp Trà Vinh một vị trí đặc biệt.

Nếu thật sự 2 nhân vật nổi đình nổi đám này chính thức nên duyên vợ chồng thì đây sẽ một tin gây choáng nhất tuần qua.

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