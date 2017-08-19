Tối 19/8, tài khoản cá nhân của Vũ Khắc Tiệp đăng tải 2 bức hình tình tứ giữa anh và chân dài Ngọc Trinh . Điều đáng nói là cả hai diện trang phục cô dâu chú rễ và đang nắm tay nhau chạy trên đường khiến nhiều người xôn xao.

Chia sẻ của ông bầu chân dài này lập tức gây sự chú ý đặc biệt trong cộng đồng mạng. Nhiều người đồn đoán, phải chăng Ngọc Trinh đã quá mệt mỏi với những đại gia “già đời”, thế nên cô đã lựa chọn quay về bên Khắc Tiệp để trao cả phần đời còn lại cho người tình cũ.

“Thương em đã mấy năm rồi. Hỏi xin cha mẹ sống đời bên nhau. Hôm nay sính lễ trầu cau. Anh qua trình họ vui câu đá vàng” - Vũ Khắc Tiệp còn ghi chú vào bức hình một bài thơ tình “ngọt như mía lùi” dành cho chân dài Trà Vinh.

Chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng rất nhiều fan đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trên trang cá nhân.

Xưa nay, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vẫn luôn khiến nhiều người tò mò. Trước đây, họ từng có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau. Dù sau khi chia tay, "Nữ hoàng nội y" có quen bao nhiêu đại gia đi chăng nữa thì ông bầu chân dài vẫn tuyên bố luôn dành cho người đẹp Trà Vinh một vị trí đặc biệt.

Nếu thật sự 2 nhân vật nổi đình nổi đám này chính thức nên duyên vợ chồng thì đây sẽ một tin gây choáng nhất tuần qua.