Sốc: Ngọc Trinh đăng hình tự tin đi catwalk, ngầm ý đá xéo thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017?

Giải trí 11/10/2017 14:59

Đăng tấm hình đội chồng sách trên đầu và tự tin đi catwalk với dòng chú thích "Đi ngon lành", "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh được cư dân mạng khen... đẹp như hoa hậu.

Mới đây, trên trang instagram cá nhân, Ngọc Trinh đã đăng tải tấm hình đội một quyển sách dày trên đầu và đi catwalk với phong thái tự tin. Kèm theo đó là dòng chú thích: "Đi ngon lành, kaka!".

Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú và dành lời khen ngợi cho "Nữ hoàng nội y": "Đẹp như hoa hậu rồi Trinh ơi", hay "Sao chị không thử tham gia cuộc thi Miss Universe Việt Nam!". 

Ngọc Trinh tự tin đi catwalk, ngầm đá xéo thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN
Ngọc Trinh "đá xéo" các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017? - Ảnh: Instagram

Sốc: Ngọc Trinh đăng hình tự tin đi catwalk, ngầm ý đá xéo thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017? - Ảnh 2
Rất nhiều lời khen dành cho "Nữ hoàng nội y" với phần catwalk đội sách trên đầu - Ảnh: Instagram

Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Ngọc Trinh cố tình "đá xéo" các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khi thực hiện thử thách cơ bản đầu tiên của catwalk trong tập 2 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017"?

Bởi trước đó, trong khuôn khổ cuộc thi này, một loạt gương mặt như Hoàng Thị Thùy (SBD 404), Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242), H’hen Niê (SBD 424)… những người đã từng làm vedette ở rất nhiều show thời trang lớn trong và ngoài nước nhưng lại gặp trở ngại khi liên tục làm rơi sách trong lúc biểu diễn đi catwalk khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.

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