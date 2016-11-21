SỐC: Lộ ảnh quan hệ đồng tính của trai hư Hồ Vĩnh Khoa?

Giải trí 21/11/2016 15:00

Bức ảnh nhạy cảm này đang được dân mạng lan truyền mạnh mẽ và hứa hẹn sẽ gây bão.

Cách đây ít phút, 1 tài khoản có tên N.T.T chia sẻ bức ảnh trần trụi, quan hệ đồng tính của hai nam thanh niên. Tuy khuất nửa mặt, song nhiều người suy đoán chủ nhân trong ảnh là Hồ Vĩnh Khoa vì có nhiều nét khá tương đồng với nam diễn viên.

Được biết, người chia sẻ bức ảnh khá có tiếng trong lĩnh vực truyền thông. Trước các nghi ngờ của dân mạng, chính người chia sẻ cũng khẳng định chắc nịt... 

Bức ảnh khiến nhiều người đặt nghi vấn là nam diễn viên Hồ Vĩnh Khoa. Ảnh chụp màn hình.

Các bình luận của dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều nét tương đồng của Hồ Vĩnh Khoa và người trong ảnh.

Sự nghi vấn của dân mạng không phải ngẫu nhiên, bởi cách đâu không lâu, trên trang Instagram, hình ảnh bộ phận nhạy cảm của Hồ Vĩnh Khoa bất ngờ bị đăng tải khiến nhiều người khá sốc.

Mặc dù trước đó Hồ Vĩnh Khoa cũng hay chia sẻ những hình ảnh khoe body 6 múi gửi cảm nhưng đây có thể coi là hiếm hoi nam diễn viên để lộ hình ảnh gây sốc như vậy lên mạng xã hội.

Sau khoảng thời gian im lặng và chủ động xóa bức ảnh bộ phận nhạy cảm khỏi Instagram, Hồ Vĩnh Khoa đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh chiếc máy khâu với dòng trạng thái khá bức xúc: “Stich your mouth” (Khâu cái miệng của bạn lại). Đây được cho là lời cảnh cáo của anh tới những người có lời bình phẩm phản cảm, gây khó chịu.

 

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