Sốc: Hot girl Á Hân lại tươi cười được chồng dẫn đi cafe, cắt tóc như không có chuyện gì xảy ra

Giải trí 29/12/2016 14:13

Hot girl sinh năm 1994 một lần nữa khiến cư dân mạng choáng khi liên tục xuất hiện ảnh cô thân mật bên chồng sau khi cả hai cùng nhau lên Facebook vạch trần nhau.

Sau vụ ồn ào tố nhau trên Facebook, mới đây, vợ chồng Lâm Á Hân và Hồng Hải lại lộ ảnh xuất hiện cùng nhau. Cặp đôi cùng con trai đi ăn uống, uống cà phê... Thậm chí hình ảnh Lâm Á Hân nở nụ cười hạnh phúc khi được ông xã dẫn đi làm tóc tại một salon khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Sau khi tố nhau trên Facebook, vợ chồng Lâm Á Hân lại vui vẻ xuất hiện bên nhau khiến ai cũng đặt nghi vấn.

Chính các khoảnh khắc chụp lén này dường như đã gạt bỏ hết tất cả những gì Lâm Á Hân đã làm, đã hứa và lên tiếng giải thích với dư luận. Vì vậy, nguồn tin nhận định cựu hot girl nhóm hài BB&BG đã cố tình mang chuyện gia đình để làm trò, câu like bán hàng online là hoàn toàn có cơ sở. Dư luận đang hoang mang khi đứng trước câu hỏi: "Vậy sự thật câu chuyện này là như thế nào?". Thậm chí nhiều người còn tỏ ra bức xúc vì họ cho rằng mình đã bị cặp đôi dắt mũi như vậy. 

Họ cùng con đi uống cà phê.

Lâm Á Hân nở nụ cười hạnh phúc khi đi làm tóc cùng chồng tại 1 salon.

Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip live stream của hot girl Lâm Á Hân (SN 1994) thuật lại cuộc nói chuyện điện thoại cùng chồng rapper - Phạm Hồng Hải, 29 tuổi. Cặp đôi gây choáng người xem khi có cuộc tranh cãi gay gắt về chuyện tiền bạc. Thậm chí, chồng Á Hân còn dùng khá nhiều từ ngữ nhạy cảm 'miệt thị'  vợ, cao trào anh còn đòi 'mày tin không, tao giết mày nha con...".

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng không ít thành viên mạng tỏ bất bình trước thái độ của Hồng Hải dành cho Á Hân. Khi bị dư luận 'gạch đá', nam rapper lên tiếng khẳng định, chia tay Á Hân là điều giải thoát cho anh.

Sau clip live stream, Á Hân chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân cho thấy hot girl 9X đã dần lấy  lại tinh thần, bỏ qua chuyện buồn, tập trung kinh doanh và chăm sóc con trai. "Vui thật sự. Sau 2 năm. Đây là khoảng thời gian tôi thật sự thấy hạnh phúc" - cô viết.

Dân mạng nghi ngờ Lâm Á Hân và chồng rapper đang 'làm trò' để câu like.

Tuy nhiên, giữa tâm bão dư luận, một dân mạng vừa chia sẻ ảnh chụp cặp đôi Lâm Á Hân và chồng đi xem phim tại TP HCM. Không ít người cho rằng đây là ảnh cũ được lan tỏa lại để câu like. Song chính người trong cuộc là Lâm Á Hân cũng lên tiếng xác nhận rằng đây là cuộc gặp cuối trước khi cả hai ra tòa.

"Một lần cuối trước khi ra toà. Mọi người à, chúng ta đều là con người, đều có cảm xúc. Hãy thật văn minh. Tôn trọng cá nhân của mỗi con người. Ai cũng có quyền sống một cách bình thường. Nếu H không phải người được mọi người biết thì liệu mọi người có quan tâm H đang làm không? Nếu sợ H đã không đi chỗ đông bao giờ" - Á Hân lên tiếng giải thích với dư luận. 

Các bình luận của dân mạng trước sự việc này.

Song lời giải đáp của hot girl sinh năm 1994 chưa làm thỏa mãn dư luận. Nhiều bằng chứng được người dùng Facebook đưa ra tố cặp đôi này đang làm màu, cố tình câu like để kinh doanh.

Sau sự việc, hiện trang cá nhân của Lâm Á Hân hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi. Cô vẫn tiếp tục công việc kinh doanh online của mình và khá đắt show pr sản phẩm.

 

 

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