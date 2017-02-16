SỐC: HH Kỳ Duyên bị hàng xóm tố kém văn hóa, về khuya đậu xe giữa cổng

Sau loạt scandal hút thuốc, hít bóng cười... mới đây, HH Kỳ Duyên tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị hàng xóm 'mắng vốn' thế này.

Kể từ ngày đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2014 vướng khá nhiều scanda tai tiếng. Trong đó, gây sốt nhất là loạt ảnh cô thản nhiên hút thuốc nơi công cộng, hay hít bóng cười trong quán bar... Những khoảnh khắc xấu này vô tình làm 'mất điểm' của người đẹp đến công chúng. Vì vậy, sau các sự cố, Kỳ Duyên thường cố gắng lấy lại hình ảnh. Song lần này có vẻ cô không gặp may khi vừa bị hàng xóm tố kém văn hóa trên Facebook. Câu chuyện đang được dư luận quan tâm và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Nguyên văn chia sẻ của hàng xóm Kỳ Duyên: "ĐẬU XE KIỂU HOA HẬU! Từ lâu nghe nói cô Hoa hậu này ở cùng chung cư, mình chẳng để ý, thế nhưng sáng nay thì không thể không để ý. Về khuya, đậu xe chình ình giữa cổng, bảo vệ chung cư yêu cầu đậu nơi khác, nàng cứ tỉnh bơ bỏ lên nhà ngủ! Báo hại bà con chung cư muốn check out phải quẹo qua đuôi chiếc Mẹc sang trọng của Hoa hậu. Có lẽ cô nhỏ này ý thức rất rõ rằng, chả ai nỡ bực mình với một người xinh đẹp và danh giá như mình! Có hàng xóm thế này thiệt chả ham!".

Câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm bình luận của cư dân mạng. Đa số ý kiến đều tỏ ra khá bất ngờ khi Kỳ Duyên liên tục gặp nhiều chuyện không hay. Bên cạnh các ý kiến bênh vực vì cô còn khá trẻ nên chưa thật sự chín chắn để xử lý mọi tình huống một cách suôn sẻ trong cuộc sống thì không ít người 'thở phào' và ngán ngẫm khi nhắn đến người đẹp Ngoại Thương. Trước đây, HH Kỳ Duyên từng gặp nhiều hình ảnh kém duyên như ngồi gác chân ngủ trên máy bay, để mẹ ruột xách đồ, đi sự kiện trễ...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-hh-ky-duyen-bi-hang-xom-to-kem-van-hoa-ve-khuya-dau-xe-giua-cong-180253.html