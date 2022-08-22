So trình học vấn của 2 nàng Hậu hai cuộc thi hot nhất Việt Nam

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại với chiến thắng không nằm ngoài dự đoán thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu. Với phong thái điềm tĩnh, tự tin, Ngọc Châu được dự đoán sẽ làm nên chuyện trên đấu trường quốc tế vào năm nay.

Bên cạnh thành tích học tập tốt, Ngọc Châu còn đạt được không ít trái ngọt trong sự nghiệp làm nghệ thuật. Năm 2016, cô trở thành quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, sau đó tiếp tục đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Ngọc Châu đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2019 và đạt top 10 chung cuộc cùng giải Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Ngọc Châu từng là sinh viên ngành Công nghệ sinh học của của trường Đại học Tôn Đức Thắng vào năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, cô theo đuổi sự nghiệp làm người mẫu. Trước đó, Ngọc Châu là học sinh xuất sắc nhiều năm liền ở trường trung học và từng nhận bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh cho học sinh có thành tích cao trong học tập.

Với phong thái điềm tĩnh, tự tin, Ngọc Châu được dự đoán sẽ làm nên chuyện trên đấu trường quốc tế vào năm nay.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Đêm chung kết Miss World Việt Nam vào12/8 đã gọi tên cô gái Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SN 1999, đến từ Đồng Nai) trở thành tân hoa hậu của cuộc thi năm nay. Ngay sau khi đăng quang, học vấn của Mai Phương được cộng đồng mạng "khui" ra và gây không ít trầm trồ.

Được biết, Mai Phương từng học hệ cao đẳng tại Đại học Đồng Nai. Mai Phương chia sẻ ban đầu cô nàng có ý định đi du học, nhưng trong thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ cô đã quyết định chọn học chương trình cao đẳng để không lãng phí thời gian. Ngoài ra, Mai từng là thành viên của đội tuyển Anh của trường cấp 3 và đạt giải Nhì và giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh.

Vừa qua, Mai Phương khiến fan hâm mộ trầm trộ khi khoe thành quả IELTS 8.0. Hiện tại, Mai Phương đang học ngành Ngôn ngữ Anh hệ liên thông đại học của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP.HCM và cộng tác viên tại Đài truyền hình Việt Nam.

Trong một buổi giao lưu với báo chí vừa qua, Mai Phương đã gửi lời cảm ơn đến Ngọc Châu sau khi nàng hậu đăng tải bài viết chúc mừng đăng quang. Mai Phương chia sẻ bản thân mình cảm thấy vinh dự khi được sánh vai cùng đàn chị. Cô hy vọng cả mình và Ngọc Châu sẽ cùng cố gắng mang về vinh quang cho Việt Nam trong hành trình sắp tới.