Shashank Vyas bỏ vợ vì học vấn thấp

Vai diễn Jagdish- một chàng trai sớm cưới vợ ở tuổi lên 8 và rất dễ thay đổi trong bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” cũng giúp anh nhận được giải “Gương mặt mới xuất sắc nhất” của “Truyền hình Ấn Độ” năm 2011 và giải “Vai diễn tốt nhất” năm 2012.

Bén duyên từ phần 3 của siêu phẩm truyền hình đến từ kinh đô điện ảnh Bollywood “ Cô dâu 8 tuổi ”, Shashank Vyas đã ngay lập tức tạo được sức hút với đông đảo khán giả truyền hình trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, để có được những thành công bước đầu cho vai diễn “xông đất” nghiệp diễn, Shashank Vyas đã phải đánh đổi rất nhiều thời gian, công sức, mồ hôi lẫn nước mắt nhưng cũng để lại cho nam diễn viên sinh năm 1986 nhiều kỷ niệm khó quên: “Cô dâu 8 tuổi” đã thay đổi kinh nghiệm sống của tôi.

Từ một chàng trai bế tắc luôn tìm cách “ngoi” dậy để chứng tỏ bản thân, tôi đã có một vai diễn tốt, một cơ hội tuyệt vời để làm điều mình mong mỏi. Tôi khá tâm đắc với câu nói “Con người chẳng ai có thể quên được mối tình đầu và công việc đầu đời của họ” và chắc chắn suốt đời này tôi cũng không thể nào quên được những kỷ niệm khi tham gia phim”.

Không được đào tạo bài bản về diễn xuất nên với Shashank Vyas, việc được lọt vào mắt xanh của đạo diễn và ekip đoàn phim “Cô dâu 8 tuổi” là điều vô cùng may mắn.

Đó cũng là thử thách nhưng cũng là cơ hội để anh chứng minh khả năng diễn xuất của mình cũng như để thỏa niềm mong đợi của gia đình, đặc biệt nhất là người mẹ quá cố của mình.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ mình. 5 năm vừa qua là quãng thời gian kỳ diệu đối với tôi. Tôi đã nhìn thấy sự trưởng thành của chính mình trong vai trò của một diễn viên.

Nói ra điều này chắc bạn không tin đâu, nhưng đam mê của tôi không phải là phim ảnh mà là bóng đá và khúc côn cầu. Mẹ tôi thì khác. Bà ấy rất thích xem những bộ phim truyền hình và đặt biệt là “Cô dâu 8 tuổi”. Tôi vẫn thường chứng kiến cảnh mẹ tôi suốt ngày huyên thuyên về những diễn viên truyền hình và những lúc như thế tôi thường nói với bà rằng, điều đó thật nhảm nhí (Cười).

Việc được tham gia vào một phần quan trọng trong bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” với tôi là một cơ duyên, hay nói đúng hơn là điều kỳ diệu, vì đó là bộ phim mà mẹ tôi rất yêu thích.

Nhưng tiếc là khi tôi đã có thể làm được điều đó thì bà ấy đã không còn ở đây để chứng kiến, để xem những vai diễn của tôi. Chính vì thế, tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ và dù thế nào thì tôi cũng sẽ luôn cố gắng hết sức cho vai diễn này. Bởi đó không chỉ là bộ phim mẹ tôi yêu thích mà chính bộ phim này đã cho tôi có ngày hôm nay”.



Ở phần 3 của phim, Shashank Vyas sẽ tiếp tục những câu chuyện về cuộc đời của nhân vật Jagdish. Những yêu-ghét-giận hờn và sự đổi thay... đã khiến Jagdish ngày càng trở nên “khó ưa” trong mắt khán giả, nhất là khi chàng trai trẻ quyết định rũ bỏ mối quan hệ chồng-vợ với Anandi để chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới nơi chốn phồn hoa Mumbai.

Trái tim tổn thương, tình yêu đầu đời đối diện nguy cơ đổ vỡ, Anandi sẽ quyết định thế nào? Jagdish sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu mới của mình trước gia đình?...

Đón xem phần 3 của bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” lúc 18h30 hàng ngày trên YouTV, từ 05/04/2016.

Chi tiết xem tại: www.youtv.vn hoặc f/KenhYouTV.