Sau rời nhóm 365, Will giờ ra sao?

Sau thời gian tách ra hoạt động solo - Will - cựu thành viên nhóm nhạc đình đám 365 đạt được một số thành công khiến fan ngưỡng mộ.

Bên cạnh các thành viên còn lại của nhóm nhạc thần tượng 365, Will (tên thật Nguyễn Anh Tuấn) cũng được đánh giá là gương mặt sáng giá. Ngoài giọng hát ổn, anh còn có khả năng vũ đạo, hoạt ngôn và ứng biến trên sân khấu.

Khi còn là thành viên của 365, Will đã tham gia làm MC cho một kênh truyền hình nổi tiếng của giới trẻ. Với cách dẫn hài hước và duyên dáng, nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ các bạn trẻ. Những show truyền hình do Will dẫn như Bếp chiến, Radio 88.8… là một trong số chương trình dẫn đầu về lượt xem.

Mới đây, cựu nhóm nhạc 365 tiếp tục khẳng định sở trường ăn nói khi dẫn dắt gameshow 'Trời sinh một cặp' trên VTV3. Được biết, đây là cuộc thi về âm nhạc với sự có mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Hà, Lam Trường, Thanh Thảo...

Nói về sự đa tài của bản thân, Will vui vẻ nói: "Thật sự Will không cho rằng mình là người tài giỏi, đa năng gì cả. Các công việc liên quan đến nghệ thuật chúng bổ trợ cho Will rất nhiều kỹ năng và giúp mình hoàn thiện từng ngày".

Về các dự định sắp tới, Will tiết lộ anh sắp lấn sân sang điện ảnh. Sau vai diễn trong phim Chờ em đến ngày mai, sắp tới, Will sẽ tham gia 3 bộ phim gồm: Dạ cổ hoài lang, Đời cho ta bao lần đôi mươi và Em chưa 18.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-roi-nhom-365-will-gio-ra-sao-182728.html