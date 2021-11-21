Sau ồn ào "ỉm đi" 14 tỷ đồng từ thiện, Hoài Linh vẫn âm thầm hỗ trợ miền Tây chống dịch khiến dân mạng chú ý

Giải trí 21/11/2021 22:39

Từ khi vướng vào ồn ào “ngâm” tiền từ thiện, những thông tin liên quan đến Hoài Linh đều thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì ồn ào xung quanh chuyện ỉm đi số tiền từ thiện từ các mạnh thường quân gửi tới những người dân vùng lũ hồi cuối năm 2020. Mới đây, nam danh hài có động thái lạ khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên. Cụ thể, nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm gửi quà hỗ trợ cho các tỉnh miền Tây sớm vượt qua dịch Covid-19 đang bùng phát.

Sau ồn ào 'ỉm đi' 14 tỷ đồng từ thiện, Hoài Linh vẫn âm thầm hỗ trợ miền Tây chống dịch khiến dân mạng chú ý - Ảnh 1

Hình ảnh được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh gửi đến những bà con miền Tây đang gặp phải trận dịch Covid -19 bùng phát.

Trên mỗi thùng quà để tên: "Nghệ sĩ Hoài Linh thương tặng. Hàng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19". Dân mạng tỏ ra khó hiểu khi vụ lùm xùm tiền từ thiện năm ngoái còn chưa hết mà nam danh hài lại âm thầm làm việc có ý nghĩa như thế này. Tuy vậy, ai nấy đều cảm thấy vô cùng xúc động trước tình cảm và tấm lòng của nam danh hài. 

Sau ồn ào 'ỉm đi' 14 tỷ đồng từ thiện, Hoài Linh vẫn âm thầm hỗ trợ miền Tây chống dịch khiến dân mạng chú ý - Ảnh 2

Nhiều dân mạng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ, tin tưởng tới nam danh hài.

Được biết, số tiền mà nam danh hài ỉm đi sau 6 tháng phát động là 14 tỷ đồng, dù đã đăng tải đoạn clip dài gần 50 phút, gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả và giải ngân toàn bộ số tiền nhưng nam danh hài vẫn chưa làm hài lòng khán giả.

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Con nuôi Hoài Linh khiến khán giả sốc nặng vì 'tụt dốc' không phanh, ngồi lề đường hát dạo trong tình trạng chân 'không giày'

Sau thời gian ở ẩn, không phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào, mới đây nam ca sĩ từng là con nuôi của Hoài Linh khiến khán giả sốc nặng vì ngồi hát ở ven đường.

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