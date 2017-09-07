Ngọc Lan chia sẻ những hình ảnh cô bị hiếp dâm, bị người ta trói vào gốc cây đánh đập đến thâm tím mặt mày trong bộ phim "Nhà ông Hoàng có ma" vừa đóng máy. Đây là bộ phim dài tập nhất, đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" sau thời kỳ nghỉ ngơi sinh em bé.

Sau khi một số đoạn clip quay cảnh diễn viên Ngọc Lan to tiếng cãi vã với cảnh sát giao thông khi lái xe phạm luật được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, Ngọc Lan chỉ lên tiếng phân trần đúng một lần duy nhất rồi thôi, không bàn luận gì thêm. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên lại vừa đăng tải dòng trạng thái vui mừng chia sẻ với người hâm mộ thông báo về việc đoàn làm phim của cô vừa hoàn thành xong những cảnh quay cuối cùng trong bộ phim Nhà ông Hoàng có ma. Đây là bộ phim thứ 2 Ngọc Lan nhận lời tham gia kể từ sau khi cô sinh con trai đầu lòng cho ông xã Thanh Bình.

Trong phim, nữ diễn viên phim Kiều nữ và đại gia sẽ hóa thân vào vai cô Thắm, một nhân vật có dã tâm ghê gớm nhưng ẩn sâu trong tâm hồn là một số phận bi thương, chịu nhiều đau khổ.

Để có thể nhập vai một cách tốt nhất, Ngọc Lan phải nghiên cứu rất nhiều từ dáng đi cho đến cách ăn nói của người phụ nữ thời xưa. Nữ diễn viên cũng không ngần ngại khi phải tham gia những cảnh quay thuộc dạng phải chịu "bầm dập", "lên bờ, xuống ruộng" như bị trói vào gốc cây, bị đánh đập, bị hiếp dâm nhiều lần. Ngoài Ngọc Lan, Nhà ông Hoàng có ma còn có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng khác như: Huy Khánh, Thùy Trang, Hà Trí Quang, Chí Dũng, Đông Dương, Thảo Trang, Huỳnh Trang Nhi, Tuấn Anh... Đặc biệt, phim còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Bộ phim lấy bối cảnh thời Pháp thuộc do đạo diễn Hoàng Mập chỉ đạo sản xuất, kể về một gia đình ông hội đồng với nhiều mối quan hệ phức tạp. Sự mâu thuẫn, đấu đá lẫn nhau giữa các thế hệ trong một gia đình giàu có tạo nên nhiều tình huống bất ngờ. Thậm chí, bộ phim còn có nhiều cảnh quay kinh dị về thế giới tâm linh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

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