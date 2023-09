Sau "Next Top Model", chính thức khởi động "Project Runway Vietnam" 2015

NTK Hoàng Minh Hà trở thành nhà thiết kế thành viên Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á sau NTK Nguyễn Công Trí



NTK Hoàng Minh Hà ra mắt BST trong "Vietnam International Fashion Week 2014"

Những ai yêu thời trang Việt chắc hẳn khó quên được giây phút cả khán phòng New York đứng lên chào đón và chúc mừng cho nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền, Quán quân Project Runway mùa 2 năm 2014, khi những BST của nhà thiết kế trẻ tuổi ra mắt tại New York Couture Fashion Week 2015. Đây cũng là bộ sưu tập giúp anh đoạt giải thưởng nhà thiết kế đột phá của năm do tạp chí uy tín bình chọn và lọt vào Top những gương mặt đột phá của năm 2015 do Forbes Việt Nam dự đoán.



NTK Lý Giám Tiền ra mắt BST tại "New York Couture Fashion Week 2015"



NTK Lý Giám Tiền ra mắt BST trong "Vietnam International Fashion Week 2014"

Bên cạnh thành tích vượt trội của các Quán quân, Á quân Châu Chân Hưng và Hồng Lam cũng ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Gần đây hai nhà thiết kế còn được tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam đề cử tham gia cuộc thi Nhà thiết kế mới châu Á - Asia New Generation Fashion Designer Awards 2015. Lâm Gia Khang cũng đã chứng tỏ và được công nhận tài năng thiết kế khi ra mắt hàng loạt BST trong các sự kiện thời trang lớn trong nước.

Mùa giải thứ 3 của Project Runway Vietnam hiện đã chính thức khởi động, vòng sơ tuyển sẽ diễn ra ở hai khu vực, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11.5 tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace và Hà Nội tại TTTM The Garden vào ngày 15.5.

Chương trình Nhà thiết kế Việt Nam - Project Runway 2015 dự kiến sẽ phát sóng trên VTV6 bắt đầu từ tháng 7.2015.