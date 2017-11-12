Sau ly hôn, MC Hoàng Linh 'Chúng tôi là chiến sĩ' tổ chức sinh nhật ngọt ngào cho bạn trai tại Phú Quốc

Sau thời gian công khai người yêu, mới đây MC Nguyễn Hoàng Linh - chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" bất ngờ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào khi mừng sinh nhật bạn trai mới tại một resort ở Phú Quốc.

Hoàng Linh được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn khi dẫn chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Cô từng khiến không ít chị em trầm trồ ngưỡng mộ khi có tổ ấm hạnh phúc bên MC Trung Nghĩa kém cô 2 tuổi. Dù không công khai, nhưng bạn bè và đồng nghiệp đều biết cả hai đã "đường ai nấy đi" vì nhiều lý do và hai cậu con trai song sinh hiện do nữ MC chăm sóc.

Sau khi chia tay, Hoàng Linh đã tìm được hạnh phúc mới. Bạn trai hiện tại của cô là quay phim Nguyễn Mạnh Hùng. Theo Ngoisao.vn, dù chưa tổ chức lễ cưới nhưng cả hai hiện đang sống cùng nhau.

Nữ MC chương trình Chúng tôi là chiến sĩ khiến người hâm mộ an lòng vì sau đổ vỡ cô đã lấy lại tinh thần. Đặc biệt, bà mẹ hai con thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn bên tình mới khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, vào dịp sinh nhật Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hoàng Linh cũng chia sẻ hình ảnh cùng bạn trai có kỳ nghỉ dưỡng ấm áp bên nhau. Đặc biệt, cô nàng còn chuẩn bị bánh kem, áo đôi và quà khiến anh rất bất ngờ. Ngoài ra, nữ MC còn khiến bạn trai xúc động khi gửi anh bức tâm thư ngọt ngào, tình cảm. Hoàng Linh viết thư gửi đến tình mới: "Người yêu của em! Đến khi mình 70, 80 tuổi em vẫn sẽ gọi anh như thế. Chúc mừng sinh nhật anh. Chỉ mong tuổi mới của anh thật mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc bên Thỏ, bên gia đình nhỏ, gia đình lớn của chúng ta. Hy vọng món quà 49 kg và party 'hoành tráng' này khiến anh ấy hạnh phúc. Em yêu anh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-ly-hon-mc-hoang-linh-chung-toi-la-chien-si-to-chuc-sinh-nhat-ngot-ngao-cho-ban-trai-tai-phu-quoc-254368.html