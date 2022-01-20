Sau loạt thị phi rùm beng cõi mạng, Hà Anh tuyên bố "tha thứ hết" cho những người muốn làm tổn hại mình

Sau những thị phi vừa qua, siêu mẫu Hà Anh gây bất ngờ vì phát ngôn khá sốc.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Hà Anh đã tuyên bố muốn tha thứ cho những người làm tổn hại đến mình. Cô viết: "Đêm hôm qua 12 giờ mới vào giường, trằn trọc mãi không ngủ được, và trong những phút chập chờn giữa thức - và chìm vào giấc ngủ, tôi chợt thấy tim mình nhói lên. Các bạn biết không, khi chúng ta lìa đời, mọi ký ức, kỷ niệm, những con người thân thương sẽ bị xoá sạch. Và sự - một thời tồn tại của chúng ta, sẽ chỉ được nhớ đến bởi gia đình, những người thân thương như những ký ức, những câu chuyện truyền từ đời này qua đời khác. Bài đăng của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh chụp màn hình Tôi nhớ ông của mình, hai năm trước đây tôi còn được nắm đôi bàn tay rất ấm, được dựa đầu vào ngực, được hôn lên trán ông. Tôi nhớ bà của tôi, giờ 92 tuổi rồi, bà hay hôn tôi và nói "Cháu gái đích tôn của ông bà". Tôi lại bảo "yêu bà nhất trên đời!". Bà hôn tôi và nói "Bà yêu cháu từ ngày cháu sinh ra đời!". Chao ôi cuộc sống sao quá ngắn ngủ, nên tôi chỉ muốn được yêu thương. Tôi muốn nhớ mãi những khoảnh khắc này, mỗi ngày, để chậm rãi tận hưởng cuộc sống.

Tôi muốn tha thứ hết cho những người không thiện chí với mình, thậm chí muốn làm tổn hại tôi. Tôi muốn nắm những bàn tay yêu thương của những con người có chung nhịp đập với tôi. Bà tôi từng nói "Cuộc sống không ngắn ngủi đâu cháu, nếu mình sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc". Tôi hít thở một hơi dài, và hôn lên đôi mắt của chồng tôi đang nằm ngủ bên cạnh mình. Nhịp thở đều đặn của sự sống, ấm áp và tình yêu. Cố gắng sống thật hiện hữu, thật ý nghĩa, đó là tâm niệm của tôi trước thềm năm mới 2022. Vậy thôi".

Hà Anh tự nhận mình là một chiến binh Cô tuyên bố muốn tha thứ hết cho những người muốn hại mình Khoảng thời gian vừa qua, siêu mẫu Hà Anh bị nhiều người chỉ trích khi có phát ngôn chưa đúng về mẹ của bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong. Cô cũng bị MC Phương Mai tiết lộ chuyện quay clip tự hỏi tự trả lời tự phỏng vấn bản thân. Gần đây nhất, siêu mẫu Xuân Lan tuyên bố sẽ "bóc phốt" nữ hoàng đạo lý thì cư dân mạng cũng "réo tên" Hà Anh. Sau tất cả, Hà Anh tự nhận mình là nữ chiến binh: "Tôi là một nữ chiến binh. Thật đấy! Tôi luôn phải chiến đấu: Chiến đấu để có được học bổng đi học nước ngoài, chiến đấu để kiếm tiền bươn chải cho cuộc sống sinh viên của mình nơi xa xứ, chiến đấu để hoà nhập với môi trường mới, chiến đấu để có cơ hội học hỏi, chiến đấu để nắm bắt cơ hội mới, chiến đấu để được là chính mình, chiến đấu để sáng tạo, chiến đấu vì những gì chính nghĩa, chiến đấu để có được tình yêu trọn vẹn, chiến đấu để có được cuộc sống theo cách mình mong muốn, chiến đấu để vượt qua cám dỗ, chiến đấu để biết tự hài lòng với những gì mình có, chiến đấu để vươn lên và không "hài lòng" hay "thoả hiệp"... Mệt mỏi, có chứ! Đôi lúc, và có nhiều lúc. Nhưng càng bị đẩy xuống tôi càng ngoi lên mạnh mẽ hơn; càng bị chà đạp, ngọn lửa quyết tâm trong tôi cháy càng mạnh hơn. Và cũng chính vì phải "chiến đấu" cho mọi thứ, nên những gì tôi đạt được, tôi cảm thấy mình xứng đáng một cách trọn vẹn. Tôi xứng đáng được trân trọng, tôi xứng đáng được yêu thương và tôi xứng đáng được hạnh phúc. "Anh biết mà, anh muốn em có thể chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cũng như những khoảnh khác khó khăn nhất với anh. Anh hiểu cảm giác khó khăn khi phải xoay xở với những dòng xoay lên xuống của cuộc đời một mình- hoặc ít nhất, cảm thấy một mình. Anh muốn là người đàn ông luôn ở bên em. Anh muốn bảo vệ, che chở, yêu thương em." Anh nói. Tôi cảm thấy các "cuộc chiến" của mình không hề vô nghĩa". Hiện, bài đăng dài của siêu mẫu Hà Anh vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Sau loạt chỉ trích liên quan đến bé gái 8 tuổi, Hà Anh 'khẩn cầu': 'Chấp nhận, bỏ qua, tha thứ để học cách yêu thương và hạnh phúc' Sau khi vấp phải loạt chỉ trích liên quan đến bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng xin lỗi và mong muốn mọi người tha thứ với hy vọng kết thúc tại đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-loat-thi-phi-rum-beng-coi-mang-ha-anh-tuyen-bo-tha-thu-het-cho-nhung-nguoi-muon-lam-ton-hai-minh-447123.html