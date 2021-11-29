Sau khi được hỗ trợ biệt thự 5 tầng, Thương Tín tiếp tục được fan tặng '2 tỷ đồng' nếu may mắn

Giải trí 29/11/2021 11:14

Những thông tin về nghệ sĩ Thương Tín luôn là đề tài được dân mạng chú ý.

Mới đây, một đoạn video trò chuyện với nam diễn viên Thương Tín về những biến cố xảy ra trong suốt một năm qua đã gây sự chú ý của dân mạng. 

Trong đoạn video này, diễn viên Thương Tín chia sẻ đã bất ngờ khi được một người hâm mộ tặng một tờ vé số với hy vọng may mắn sẽ đến với ông. Ông cho biết, suốt khoảng thời gian gặp khó khăn có rất nhiều người đã nhiệt tình giúp đỡ ông, gần đây nhất là người quen Việt kiều ở Pháp hỗ trợ chỗ ở tại một biệt thự rộng rãi tại quận 3.

Nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ khi được một người giấu mặt tặng tờ vé số, nếu may mắn có thể trúng 2 tỷ.

Sau khi được hỗ trợ biệt thự 5 tầng, Thương Tín tiếp tục được fan tặng '2 tỷ đồng' nếu may mắn - Ảnh 1

Thương Tín nhận được rất nhiều tình cảm, sự hỗ trợ từ người hâm mộ khi gặp khó khăn. Lần trước, khi bị đột quỵ nam diễn viên đã được giúp đỡ 800 triệu đồng và 1 chiếc ô tô. Còn hiện tại anh lại tiếp tục được hỗ trợ chỗ ở là căn biệt thự rộng rãi 5 tầng.

Sau khi được hỗ trợ biệt thự 5 tầng, Thương Tín tiếp tục được fan tặng '2 tỷ đồng' nếu may mắn - Ảnh 2

Sự thật đằng sau căn biệt thự 5 tầng Thương Tín được MTQ tặng, người trong cuộc tiết lộ điều bất ngờ

Sự thật đằng sau căn biệt thự 5 tầng Thương Tín được MTQ tặng, người trong cuộc tiết lộ điều bất ngờ

NS Thương Tín đã lên tiếng làm rõ về căn biệt thự 5 tầng mà CĐM đang đồn đoán do MTQ tặng.

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