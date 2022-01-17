Sau khi chia tay bạn gái Uyên Tô, Anh Đức bất ngờ tái xuất sàn diễn với ngoại hình điển trai phong độ

Anh Đức đã có màn tái xuất khiến ai nấy bất ngờ với những hình ảnh cực chất.

Sau thời gian mặn nồng bên nhau, Anh Đức và bạn gái Uyên Tô đã đường ai nấy đi. Hậu chia tay, Anh Đức bị bạn gái cũ đăng đàn tố keo kiệt, sống bạc tình, lợi dụng.... Ngay sau đó, phía Anh Đức cũng tung bằng chứng cho thấy nhà gái cũng lắm chiêu nhiều trò khi làm tiền và trục lợi hết chỗ nói. Sau khi đôi co mệt mỏi, cả hai bất ngờ im hơi lặng tiếng. Trong khi Uyên Tô thường xuyên đăng tải những bộ ảnh khoe nhan sắc, Anh Đức lại khá im hơi lặng tiếng.

Anh Đức gặp nhiều thị phi sau khi chia tay Uyên Tô

Chiều nay (17/1), Anh Đức mới đăng tải hình ảnh tái xuất sàn diễn của mình. Trong loạt ảnh này, nam nghệ sĩ hài khoe ngoại hình có vẻ rất khác lạ, phải thừa nhận là điển trai tuấn tú hơn những lần xuất hiện trước. Dường như việc chăm chút cho bản thân và biết cách ăn diện lên đồ khiến Anh Đức cũng nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả.

Anh Đức tái xuất vô cùng điển trai trên sàn catwalk

Trên trang cá nhân, bạn thân Trấn Thành vui vẻ chia sẻ: "Lâu lâu được làm khách mời lấn sân show thời trang. Cảm ơn đạo diễn và nhà thiết kế đã mời Anh Đức. Cảm ơn hình đẹp". Bài đăng của Anh Đức hiện được dân tình vô cùng quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-chia-tay-ban-gai-uyen-to-anh-duc-bat-ngo-tai-xuat-san-dien-voi-ngoai-hinh-dien-trai-phong-do-446577.html