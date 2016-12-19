Sau 2 năm kết hôn, Lam Trường úp mở chuyện vợ 9X có thai?

Giải trí 19/12/2016 14:43

Trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của Lam Trường khiến các fan nghi ngờ anh đang úp mở chuyện vợ 9X đang mang thai.

Lam Trường (SN 1974) và vợ Yến Phương (SN 1991) kết hôn vào tháng 11/2014. Lam Trường và Yến Phương gặp nhau tại Mỹ trong một show diễn cách đây 4 năm. Ấn tượng lần đầu của Lam Trường đối với Yến Phương là một cô gái xinh đẹp khó khiến anh cưỡng lại. Lam Trường từng xác nhận, Yến Phương là người thuộc "gu" mà anh yêu thích. Trong khi đó, trong mắt Yến Phương, ông xã là người chững chạc, biết yêu thương và động viên vợ trong cuộc sống.

Sau kết hôn, Yến Phương trở lại Mỹ hoàn thành chương trình học và hiện cô đã tốt nghiệp. Yến Phương đang kinh doanh trực tuyến các mặt hàng thời trang, phụ kiện cao cấp. 

Anh Hai Lam Trường vừa đăng tải trạng thái gây chú ý fan hâm mộ, tuy không nói rõ nhưng sự 'úp mở' của anh khiến mọi người dấy tin đồn vợ Lam Trường đang mang thai. 

"Đố vui có thưởng... Thường thường theo toán học thì 1 + 1 = 2. Vậy bây giờ Trường đố các bạn theo hình học thì 1+1 = mấy?!?!".

Dù Lam Trường chưa lên tiếng xác nhận nhưng đông đảo fan hâm mộ đã vào trả lời giúp thần tượng câu hỏi và gửi đến anh nhiều lời chúc mừng. Một nguồn tin thân cận cũng xác nhận bà xã 9X Lam Trường đang mai thai con đau lòng.

Đây có lẽ là tin vui cho những ai yêu mến giọng ca 'Katy Katy' bởi sau 2 năm kết hôn vợ chồng anh mới nhận được tin vui.

 

 

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