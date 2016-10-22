Tháng 10/2014, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một cô gái với diện mạo giống Sơn Tùng M-TP đến 99%. Được biết đây là bản sao nữ hoàn hảo nhất của giọng ca "Em của ngày hôm qua". Thông tin của thiếu nữ này nhanh chóng cũng được truy tìm ra đó chính là Trần Thị Thoa (sinh năm 1993), sinh viên ĐH Công thương Sài Gòn., TP HCM.

Bỗng nổi tiếng sau 1 đếm, nữ sinh quê Bình Dương không khỏi choáng ngợp khi được quan tâm đến quá mức như một ngôi sao nổi tiếng. "Tuy khá bất ngờ nhưng bị soi nhiều quá khiến mình cũng thấy hơi khó chịu. Bản thân không ngại có thêm nhiều bạn mới nhưng nếu bị phán xét, bàn luận lung tung thì thật sự chả thoải mái tí nào" - Thoa Trần tiết lộ.