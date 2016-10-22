Sau 2 năm, 'em gái' thất lạc của Sơn Tùng MTP 'lột xác' gây choáng như thế này

Giải trí 22/10/2016 18:22

Mọi người không khỏi choáng khi chỉ mới 2 năm bản sao nữ của Sơn Tùng MTP lại có sự 'lột xác' ngoạn mục như vậy.

Tháng 10/2014, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một cô gái với diện mạo giống Sơn Tùng M-TP đến 99%. Được biết đây là bản sao nữ hoàn hảo nhất của giọng ca "Em của ngày hôm qua". Thông tin của thiếu nữ này nhanh chóng cũng được truy tìm ra đó chính là Trần Thị Thoa (sinh năm 1993), sinh viên ĐH Công thương Sài Gòn., TP HCM.

Trần Thị Thoa được cho là 'bản sao nữ" hoàn hảo của Sơn Tùng M-TP.

Bỗng nổi tiếng sau 1 đếm, nữ sinh quê Bình Dương không khỏi choáng ngợp khi được quan tâm đến quá mức như một ngôi sao nổi tiếng. "Tuy khá bất ngờ nhưng bị soi nhiều quá khiến mình cũng thấy hơi khó chịu. Bản thân không ngại có thêm nhiều bạn mới nhưng nếu bị phán xét, bàn luận lung tung thì thật sự chả thoải mái tí nào" - Thoa Trần tiết lộ. 

Cô gái sinh năm 1993 cũng chia sẻ, ngoài Sơn Tùng, trước đây cô từng bị so sánh với diễn viên Angela Phương Trinh. Thời gian đầu, lượng tin nhắn, người theo dõi bỗng tăng chóng mặt nhưng theo Thoa sau một thời gian thì mọi chuyện cũng sẽ ổn...

Cô gái bất ngờ nổi tiếng vi diện mạo khá giống Sơn Tùng MTP...

Tuy nhiên, mới đây, hình ảnh 'em gái' thất lạc sau 2 năm của Sơn Tùng được dân mạng chia sẻ lại khiến ai cũng bất ngờ. Thoa Trần của ngày nào nay đã trở thành một bà chủ 9X với phong cách lịch lãm và nhan sắc cũng mặn mà hơn. Nếu nhìn qua, nhan sắc  của Thoa Trần không thua kém một hot girl nào.

Theo đó, Thoa Trần tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế và hiện là Giám Đốc về một công ty chuyên về làm đẹp. Vốn là người sống kín tiếng, ngại dèm pha nên Thoa hạn chế chia sẻ nhiều thông tin về đời sống cá nhân.

Chân dung hiện tại của Thoa Trần.
9X sở hữu vẻ đẹp trong sáng không thua kém hot girl.
Cá tính trong các shoot ảnh.
Thoa Trần gặp không ít rắc rối khi gương mặt có nhiều nét tương đồng với sao Việt.
Độ sắc cùng hot girl Lilly Luta.
Nhan sắc của "em gái" Sơn Tùng MTP sau 2 năm khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Thoa hiện là một doanh nhân 9X.
Trang cá nhân của bà chủ sinh năm 1993 có gần 50.000 lượt người theo dõi.
Khoe dáng với bikini dưới biển.

Cuộc sống và sự nghiệp của Thoa Trần khiến không ít bạn trẻ ao ước.

 

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