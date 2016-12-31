Sao 'Cô dâu 8 tuổi' Toral Rasputra bất ngờ đến Việt Nam

Giải trí 31/12/2016 19:38

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên Toral Rasputra ghé thăm Việt Nam lần đầu tiên, cô bắt đầu một lịch trình làm việc khá dày đặt trước khi chính thức trở thành khách mời đặc biệt trong Gala trao giải Ngôi Sao Xanh 2016.

Đi cùng chuyến bay đến Việt Nam lần này với nữ diễn viên Toral Rasputra là đạo diễn Sidharth Sengupta của bộ phim “Cô dâu 8 tuổi”.

Nếu như “cha đẻ” của siêu phẩm truyền hình Ấn Độ đến Việt Nam để tham gia công tác chấm giải cho Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2016 thì nữ diễn viên Toral Rasputra lại có một lịch trình làm việc khá bận rộn trước khi chính thức góp mặt trong đêm trao giải tư cách khách mời nghệ sĩ nước ngoài.

Sao 'Cô dâu 8 tuổi' Toral Rasputra bất ngờ đến Việt Nam - Ảnh 1
 Toral Rasputra đã có mặt tại Việt Nam.

Theo đó, sáng ngày 04/01/2017- 01 ngày sau khi đáp chuyến bay đến Tp.Hồ Chí Minh, Toral Rasputra cùng ekip sẽ di chuyển đến Tp.Cần Thơ để bắt đầu lịch trình làm việc tại đây. Nữ diễn viên 8X sẽ tham gia hoạt động thiện nguyện tại một số quận, huyện tại Cần Thơ và tham gia tại môt đêm biểu diễn âm nhạc.

Cùng với sự tham gia đặc biệt của nữ diễn viên đến từ Ấn Độ- Toral Rasputra, đêm nhạc còn có sự tham gia biểu diễn của những giọng ca đang rất được khán giả miền Tây mến mộ như: Danh ca Giao Linh, ca sĩ hải ngoại Randy, Danh ca Mạnh Đình, Tố My cùng 2 thần đồng nhạc dân ca Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường và các giọng ca nhí: Tuyết Nhung, Thiêng Ngân.

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