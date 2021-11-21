Rộ tin Son Ye Jin "Hạ Cánh Nơi Anh" đang mang bầu, quần áo thùng thình, cao gót chẳng buồn đi

Giải trí 21/11/2021 21:40

Không chỉ bị đồn sắp về chung một nhà với tài tử Hyun Bin, "chị đẹp" còn để lộ nhiều bằng chứng cho thấy mình đang mang thai con đầu lòng.

Son Ye Jin và Hyun Bin là cặp đôi phim giả tình thật được công chúng vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích. Kể từ khi công khai, dân tình liên tục đẩy thuyền và mong mỏi cả 2 sẽ về chung một nhà. Bất cứ động thái nào của cặp đôi đều thu hút sự chú ý của dân mạng. Mới đây, thông tin Hyun Bin tậu nhà riêng đã khiến dân tình dấy lên đồn đoán cặp đôi sắp kết hôn và chính thức về chung 1 nhà. 

Rộ tin Son Ye Jin 'Hạ Cánh Nơi Anh' đang mang bầu, quần áo thùng thình, cao gót chẳng buồn đi - Ảnh 1

Dù chưa được xác thực nhưng ai cũng mong điều đó là sự thật.

Thêm vào đó, nữ diễn viên lại thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài sồ sề như đang mang bầu lại khiến công chúng hoài nghi về việc cả 2 đang có tin vui. 

Rộ tin Son Ye Jin 'Hạ Cánh Nơi Anh' đang mang bầu, quần áo thùng thình, cao gót chẳng buồn đi - Ảnh 2Rộ tin Son Ye Jin 'Hạ Cánh Nơi Anh' đang mang bầu, quần áo thùng thình, cao gót chẳng buồn đi - Ảnh 3Rộ tin Son Ye Jin 'Hạ Cánh Nơi Anh' đang mang bầu, quần áo thùng thình, cao gót chẳng buồn đi - Ảnh 4

Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường diện áo rộng và đi dép khiến cư dân mạng không khỏi tò mò, đồn đoán về chuyện mang thai, nhất là chuyện tình cảm đang độ đẹp đến vậy.

Kể từ khi công khai mối quan hệ yêu đương với bạn diễn, Son Ye Jin liên tục bị vướng nghi án bầu bí và sắp kết hôn. Tuy vậy, người trong cuộc vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Và người hâm mộ vẫn luôn mong chờ ngày "anh chị đẹp" sớm về chung 1 nhà.

Sự thật thông tin Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ kết hôn vào cuối năm nay

Sự thật thông tin Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ kết hôn vào cuối năm nay

Thông tin Hyun Bin và Son Ye Jin chuẩn bị kết hôn được lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội vào tối 9/11.

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