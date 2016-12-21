Rộ tin đồn “Đông Phương Bất Bại” – Trần Kiều Ân chuẩn bị lên xe hoa

Giải trí 21/12/2016 18:22

Truyền thông Hoa ngữ đang tràn ngập thông tin cặp đôi chính của bộ phim “Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em” Trần Kiều Ân – Vương Khải đang hẹn hò và hai bên gia đình đã gặp gỡ chuẩn bị hôn sự.

Theo nguồn tin này Trần Kiều Ân hiện đang có mặt tại Vũ Hán, Trần Kiều Ân đã có buổi gặp gỡ với gia đình Vương Khải. Thông tin này còn tiết lộ, không chỉ Trần Kiều Ân có mặt tại nhà hàng mà bố mẹ cô cũng có mặt tại đây. Hai bên gia đình nói chuyện rất vui vẻ. Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, nhiều người cho rằng cặp đôi Vương Khải – Trần Kiều Ân đang hẹn hò và gia đình hai bên đã tiến hành gặp gỡ để bàn chuyện hôn sự.

Trần Kiều Ân và Vương Khải tình tứ trong phim

Người nhà Kiều Ân có mặt tại Vũ Hán 3 ngày, ngoài việc gặp gỡ với gia đình Vương Khải thì hầu như không có hoạt động gì khác. Ngay sau khi thông tin này được công bố vẫn có nhiều luồng thông tin trái chiều. Nhiều người cho rằng Vương Khải và Trần Kiều Ân rất xứng đôi và chúc phúc cho hai người. Nhưng cũng có nguồn tin khác đó là mối quan hệ bạn bè của Trần Kiều Ân và Vương Khải vốn rất tốt, hơn nữa hai bên gia đình cũng có quen biết từ trước nên gặp gỡ nhau cũng là chuyện thường.

Trần Kiều Ân và Vương Khải được đánh giá là cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng giải trí Hoa ngữ

Hiện nay, bộ phim “Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em” do Trần Kiều Ân và Vương Khải đóng chính đang là bộ phim đáng chú ý nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Trần Kiều Ân được xem là người đẹp Đài Loan không tuổi và là nữ hoàng rating phim truyền hình. Còn Vương Khải là một nam diễn viên đẹp trai, có tài. Vương Khải đã để lại dấu ấn với những tác phẩm như Lang Nha Bảng, Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu...

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