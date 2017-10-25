Rò rỉ tin nhắn người cũ nhắn cho chồng Vy Oanh: Vẫn gọi doanh nhân Lê Thiện là chồng, tiết lộ Vy Oanh đã thay ông xã trả lời báo chí

Giải trí 25/10/2017 11:28

Trong đoạn tin nhắn mà bạn thân chị Vân (người cũ của chồng Vy Oanh) vừa hé lộ, ông xã Vy Oanh đã phủ nhận chuyện từng lên tiếng trên báo chí, còn người cũ thì vẫn gọi doanh nhân Lê Thiện là chồng hết sức ngọt ngào.

Facebook H.L.T - tài khoản đã đăng đàn tố Vy Oanh là kẻ thứ 3 vừa tiếp tục hé lộ một bức ảnh chụp tin nhắn riêng tư giữa chị Vân và doanh nhân Lê Thiện. Đoạn tin nhắn trao đổi này có nội dung bàn về vấn đề doanh nhân Lê Thiện đã đứng ra bảo vệ giọng ca Đồng Xanh trên báo chí - khẳng định Vy Oanh không phải là kẻ thứ 3 và bé Voi là con ruột.

Trước những câu hỏi xoáy của “vợ cũ”, doanh nhân Lê Thiện cho biết bản thân rất mệt mỏi vì những ồn ào giữa hai người phụ nữ, một người anh từng yêu còn một người là vợ hiện tại. 

“Anh nói rồi, anh không muốn trả lời ai lúc này. Báo chí thêu dệt là việc của họ. Mình hãy sống và coi như tai nạn ngoài ý muốn” - doanh nhân Lê Thiện khẳng định chưa từng trả lời báo chí về những lùm xùm mấy ngày vừa qua.

Đáng chú ý là trong cuộc trò chuyện, chị Vân còn âu yếm gọi doanh nhân Lê Thiện là chồng như ngầm khẳng định mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt đẹp. 

Rò rỉ tin nhắn người cũ nhắn cho chồng Vy Oanh: Vẫn gọi doanh nhân Lê Thiện là chồng, tiết lộ Vy Oanh đã thay ông xã trả lời báo chí - Ảnh 1
Đoạn tin nhắn giữa chị Vân và doanh nhân Lê Thiện vừa được bạn chị Vân hé lộ trên Facebook - Ảnh: FBNV 

Rò rỉ tin nhắn người cũ nhắn cho chồng Vy Oanh: Vẫn gọi doanh nhân Lê Thiện là chồng, tiết lộ Vy Oanh đã thay ông xã trả lời báo chí - Ảnh 2
Em gái chị Vân cho rằng chính Vy Oanh là người đã thay chồng trả lời báo chí hòng đánh lừa dư luận - Ảnh: FBNV

'Sóng gió' dư luận bủa vây, Vy Oanh cũng như Hồ Ngọc Hà may mắn khi được chồng đại gia bảo vệ như thế này

'Sóng gió' dư luận bủa vây, Vy Oanh cũng như Hồ Ngọc Hà may mắn khi được chồng đại gia bảo vệ như thế này

Doanh nhân Lê Thiện và Cường Đô la là 2 ông chồng đại gia đã không ngần ngại lên tiếng bảo vệ vợ trong lúc dư luận công kích dữ dội nhất. Hành động tình cảm này của họ khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

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