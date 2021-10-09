R.I.C “tố” Lil Wuyn không có năng lượng, Sol7 ấn tượng với tốc độ feel nhạc của MCK

Giải trí 09/10/2021 07:21

Hội mê rap vô cùng hào hứng chờ đón ngày tập 10 lên sóng khi Lil Wuyn – Sol7 – R.I.C cùng nhau xuật hiện tại “Cypher Call”.

Độ hot của các nhân vật khách mời xuất hiện tại “Cypher Call” không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Fan không chỉ bất ngờ bởi cái tên nhân vật tham gia chương trình qua từng tập phát sóng, mà còn mê tít những điều độc đáo các khách mới hé lộ tại chương trình.

Khách mời góp mặt tại tập 10 tuần này chính là Lil Wuyn, Sol7 và R.I.C. Anh chàng rapper đình dám, Lil Wuyn luôn là cái tên gây sốt mỗi khi xuất hiện. Khả năng đi flow cực mượt không chỉ giúp Lil Wuyn tạo dựng thành công với những sản phẩm âm nhạc cá nhân, mà ngay cả các ca khúc được anh chàng kết hợp cùng nghệ sĩ khác cũng trở thành những “quả nam châm” thu hút hàng triệu view trên các trang mạng xã hội như: “Don’t Waste My Time, Jump, Thay Đổi”,

R.I.C “tố” Lil Wuyn không có năng lượng, Sol7 ấn tượng với tốc độ feel nhạc của MCK - Ảnh 1

Nhân vật khách mời tiếp theo của tập 10, chính là Sol7 - anh chàng thủ lĩnh của DCOD. Đã từ lâu, Sol7 luôn cái tên nổi tiếng trong giới rap. Không chỉ là rapper kỳ cựu, Sol7 còn gây ấn tượng với khả năng làm nhạc tài ba của mình. Các sản phẩm lừng danh của Sol7 phải kể đến như “iceMan, Anh Không Hiểu”… Và cuối cùng là một gương mặt vô cùng quen thuộc với rap fan, đặc biệt là những ai yêu thích chương trình “Rap Việt” chính là anh chàng R.I.C đến từ team Suboi. Với nguồn năng lượng bùng nổ, R.I.C luôn biết cách khiến bất kì ai cũng phải nhún nhảy mỗi khi anh chàng trình diễn.

R.I.C “tố” Lil Wuyn không có năng lượng, Sol7 ấn tượng với tốc độ feel nhạc của MCK - Ảnh 2

Tại tập 10 tuần này, Lil Wuyn đã va ngay vào 1 câu hỏi vô cùng thú vị đó là: “Mọi người vẫn hay gọi ưu ái Lil Wuyn là Lệ Quyên. Bạn có cảm thấy bất ngờ khi nhận được cái nickname đó ?”. Dù khá ngạc nhiên với câu hỏi của chương trình nhưng anh chàng cũng kịp bừng tỉnh để lý giải : “Thật ra nickname Lệ Quyên này em được mấy anh em đặt để trêu chọc. Tại lúc đầu mấy anh em kiểu, thôi Lil Wuyn chắc feat với Lệ Quyên 1 bài đi. Lil Wuyn với Lệ Quyên hợp nhau á! Xong em mới nói ừ thôi được rồi, sau này sẽ feat 1 bài với Lệ Quyên cho tụi bây thấy. Còn cái chữ Lệ Quyên này, em thấy nó vui sáo á…”.

Chưa đừng lại ở đó, trong khi chương trình đưa ra câu hỏi cho Sol7 rằng: “Khi bạn nhìn thấy Lil Wuyn, bạn có cảm thấy anh chàng này quá nhiều năng lượng quá hay không?”, trong khi Sol7 chưa kịp đưa ra lời đáp thì R.I.C đã tố luôn Lil Wuyn rằng: “Anh Lil Wuyn ở ngoài không có năng lượng đâu chị ơi!”, khiến cả 3 anh em phải cười phá lên.

R.I.C “tố” Lil Wuyn không có năng lượng, Sol7 ấn tượng với tốc độ feel nhạc của MCK - Ảnh 3

Tham gia chương trình, anh chàng rapper tinh nghịch R.I.C vô cùng hào hứng khi nói về album mới đang ấp ủ sẽ phát hành trong thời gian tới. Dù chưa thể chia sẻ con số cụ thể về số bài hát trong album nhưng anh chàng cũng hé lộ rằng: “Em nghĩ bài đầu tiên của em debut nó sẽ khá ấn tượng. Em sẽ collab cùng 1 người anh em thi trong Rap Việt”. Tại chương trình, Sol7 cũng đã có những chia sẻ đầy hào hứng về rapper MCK thông qua lần hợp tác của cả hai, anh nói: “Khi hợp tác với MCK bài iceMan. MCK feel rất là nhanh, rất lẹ luôn. Kiểu như hào hứng về lần đầu tiên anh em làm việc với nhau. Khi mới gửi demo hồi chiều là tối đã gửi lại”.

R.I.C “tố” Lil Wuyn không có năng lượng, Sol7 ấn tượng với tốc độ feel nhạc của MCK - Ảnh 4

Ở 1 thử thách khác, chương trình đã thật sự khiến 3 nhân vật khách mời bộc lộ những điều bất ngờ. Khi được hỏi cả 3 anh em sẽ thích có gì hơn giữa xe hơi 1 tỉ đồng và MV 1 tỉ view. Không hề chần chừ, cả 3 đồng lòng chọn đáp án B. Lil Wuyn cho biết lí do đầy thuyết phục như sau: “MV 1 tỉ có thể mua được xe hơi 1 tỉ”. Trong khi đó, Sol7 cũng có cùng quan điểm: “Tâm lý chung giống anh em. MV 1 tỷ nó sẽ mang về cho mình nhiều thứ hơn…”.

“Cypher Call”Tập 10 sẽ được phát lúc 21h30 Chủ Nhật (10/10) trên kênh YouTube Vie Channel.

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Từ khóa:   R.I.C sol7 Cypher Call

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