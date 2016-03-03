Quỳnh Trân BB&BG lên tiếng về việc lấn sân làm ca sĩ

Tối 2/3, Quỳnh Trân bất ngờ tung MV cover "Hạnh phúc mới". Lần này, cô đảm nhận vai trò diễn viên, ca sĩ và thể hiện ca khúc một cách đầy ngọt ngào.

Quỳnh Trân - cô gái sinh năm 1991, người chuyên trị các vai bà mẹ khó tính, đanh đá trong các clip hài của BB&BG. Trân gia nhập nhóm khi còn năm 3 Đại học Tài chính - Marketing. Về các vai diễn của mình, Trân chia sẻ: "Các bạn ai cũng đẹp nên đảm nhận vai sang chảnh, mình chọn nhân vật cá tính để không bị hoà tan". Tối 2/3, BB&BG đăng tải sản phẩm mang tên Hạnh phúc mới (sáng tác: Đằng Phương - Thái Thịnh). Thay vì sẽ có sự góp mặt của các thành viên với các clip vui nhộn thường thấy, lần này, nhóm hài đình đám gây bất ngờ khi chỉ có sự xuất hiện của Quỳnh Trân trong vai trò ca sĩ. Khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước giọng hát giàu tình cảm, bộc lộ sự da diết của 9X, bên cạnh phần hỗ trợ diễn xuất của Minh Tú, BB Trần...

Trong clip, Quỳnh Trân và Minh Tú trở thành một cặp. Cả hai có những khoảnh khắc, giây phút kỷ niệm đáng nhớ khi yêu nhau. Tuy nhiên, hạnh phúc lại không trọn vẹn khi Minh Tú phát hiện mình bị bệnh nặng và qua đời sau đó. Trước sự mất mát vô cùng to lớn, Quỳnh Trân bộc lộ nỗi đau tột cùng. Khoảng thời gian sau, cô tìm cho mình một "Hạnh phúc mới" khi kết hôn với BB Trần. Kết quả của MV khiến người xem bất ngờ.

Trao đổi với phóng viên, Quỳnh Trân cho biết, lần đầu tiên nghe ca khúc này cô rất xúc động và bị ám ảnh mãi, bởi có nhiều sự tương đồng giữa cô và nhân vật trong bài hát. Tình cờ tâm sự điều này với BB Trần, trưởng nhóm hài ngay lập tức nảy sinh ý tưởng thực hiện một MV cover. "Có lẽ khi đặt hết cảm xúc, tình cảm của mình vào nhân vật nên Trân gần như không diễn. Mọi cảm xúc rất chân thật và tự nhiên đến lúc cao trào thì vỡ oà. Nhớ lúc quay cảnh anh Tú mất, Trân đã bật khóc thật sự, mọi người đều im lặng, bản thân anh BB Trần lúc đó cũng nghẹn ngào" - Quỳnh Trân chia sẻ. Trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trong vai trò mới, Quỳnh Trân tiết lộ, cô chỉ thử sức mình và chưa có ý định lấn sân sang ca hát. "Hiện tại Trân chỉ đang suy nghĩ đến việc dạo chơi ở lĩnh vực mới. Việc thay đổi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là phản ứng của khán giả. Trước mắt, mọi người hãy xem MV này như một màu sắc mới của BB&BG" - nữ nhóm hài thẳng thắn bày tỏ.

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