Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý

Sau khi thông báo ly hôn với doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên đã công khai mối quan hệ mới với nam người mẫu trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Ngoài những thông tin liên quan đến đôi tình nhân "chênh tuổi" thì nhiều người cũng rất quan tâm đến mối quan hệ giữa con trai Lệ Quyên với người tình của mẹ.

Lệ Quyên có bạn trai mới sau khi ly hôn chồng đại gia - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh quý tử đầu lòng (tên ở nhà thường gọi là bé Bo) kèm lời nhắn nhủ yêu thương: "My love, my boy, my heart". Bài đăng của nữ hoàng phòng trà nhanh chóng nhận được "bão tim" từ các netizen. Thậm chí đại gia Đức Huy, Lâm Bảo Châu cũng tương tác trong tấm hình này.