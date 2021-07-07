Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý

Giải trí 07/07/2021 11:53

Mối quan hệ giữa con trai của Lệ Quyên với Lâm Bảo Châu luôn khiến cư dân mạng tò mò.

Sau khi thông báo ly hôn với doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên đã công khai mối quan hệ mới với nam người mẫu trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Ngoài những thông tin liên quan đến đôi tình nhân "chênh tuổi" thì nhiều người cũng rất quan tâm đến mối quan hệ giữa con trai Lệ Quyên với người tình của mẹ. 

Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý - Ảnh 1
Lệ Quyên có bạn trai mới sau khi ly hôn chồng đại gia - Ảnh: Internet

 Mới đây trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh quý tử đầu lòng (tên ở nhà thường gọi là bé Bo) kèm lời nhắn nhủ yêu thương: "My love, my boy, my heart". Bài đăng của nữ hoàng phòng trà nhanh chóng nhận được "bão tim" từ các netizen. Thậm chí đại gia Đức Huy, Lâm Bảo Châu cũng tương tác trong tấm hình này.

Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý - Ảnh 2
Chồng cũ và tình mới của Lệ Quyên đều thả tim cho bức ảnh của con trai cô - Ảnh: Instagram

 Có thể thấy dù còn nhỏ tuổi, song bé Bo đã vô cùng điển trai. Diện trên mình nguyên cây hàng hiệu đắt tiền, cậu bé lộ rõ thần thái sang chảnh, không hề kém cạnh ai. Với phong độ như thế này, dự kiến tương lai không xa, Bo sẽ thành "soái ca" vạn người mê rồi đây.

Đáng chú ý, có một khán giả để lại bình luận cho rằng bé Bo trổ mã trông như người mẫu Lâm Bảo Châu - tình trẻ của Lệ Quyên. Đáp lại chia sẻ này, nữ ca sĩ "Sầu tím thiệp hồng" đã để lại icon "thương thương" thay cho lời cảm ơn sự khen ngợi của khán giả đối với con trai của cô.

Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý - Ảnh 3
Lệ Quyên để lại cảm xúc 'thương thương' dưới bình luận của khán giả - Ảnh: Instagram

 Nhiều người tỏ ra bất ngờ với phản ứng này của Lệ Quyên bởi trước đó, nữ ca sĩ từng có màn đáp trả thẳng thắn trước câu hỏi từ một cư dân mạng về việc nếu sau này bé Bo - con trai của cô cũng yêu người lớn tuổi hơn.

Cụ thể người này hỏi: "Nếu một ngày bé Bo dẫn người con gái hơn mình nhiều tuổi và đã có con về ra mắt cô Quyên nghỉ sao nhỉ? Ai cũng có quyền được làm lại và được hạnh phúc nhưng cái gì muốn tồn tại thì phải hợp với hoàn cảnh. Cháu không có ý gì ghét bỏ cô nhưng cháu thấy không công bằng với cả hai anh. Mỗi lần gọi Lâm Bảo Châu là anh cô nghĩ sao? Còn bố mẹ anh ý nghĩ gì?" 

Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý - Ảnh 4
Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý - Ảnh 5
Hậu ly hôn,Lệ Quyên và chồng cũ thay nhau nuôi dưỡng, chăm sóc con trai - Ảnh: FBNV

 Lệ Quyên ngay lập tức phản hồi: "Ôi, nếu sự lựa chọn của Bo là thế, hơn thế thì chắc hắn một điều người đó xứng đáng và phù hợp, người đó làm cho Bo hạnh phúc. Cô sẽ yêu người đó như yêu Bo. Ai dám đứng ra đây nói rằng cứ yêu kém tuổi mới bền lâu mới đúng đắn mới mang lại hạnh phúc nhỉ? Yêu là yêu, miễn cả hai cùng tự do, đàn ông hay đàn bà đều như nhau, đích đến là mưu cầu hạnh phúc. Và nhất là khi tình yêu ấy được lựa chọn bởi một người trưởng thành thì không có chuyện hồ đồ hay cảm tính, vì người lớn không có thời gian làm những chuyện dư thừa. Khi đàn bà tôn trọng đàn ông thì sẽ dành cho họ danh xưng như thế, là anh con ạ!! Lâm Bảo Châu chỉ trẻ hơn cô thôi, chứ đàn ông 30 tuổi như bạn ấy cũng đã trưởng thành rồi. Thương!""

Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý - Ảnh 6
Quý tử đầu lòng được khen giống Lâm Bảo Châu, phản ứng 'lạ' của Lệ Quyên gây chú ý - Ảnh 7
Nữ ca sĩ không ngại đưa con trai đi cùng trong các chuyến du lịch với tình trẻ - Ảnh: Internet

 Được biết, bé Bo cũng nhiều lần xuất hiện cùng Lâm Bảo Châu. Trong những chuyến du lịch được chia sẻ, quý tử của Lệ Quyên ngồi sát ngay cạnh bạn trai của mẹ, vui vẻ chơi đùa. Lâm Bảo Châu và con trai Lệ Quyên cùng nhau đánh bóng rổ, cắm trại. Qua đó, dân tình phần nào có thể suy đoán được Lâm Bảo Châu có mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của người tình.

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Đây không phải là lần đầu tiên Lệ Quyên vấp phải những tranh cãi vì hình ảnh có phần nhạy cảm trên mạng xã hội.

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