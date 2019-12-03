Quang Đăng tái hiện màn trình diễn đậm chất Việt tại 'Asia's Got Talent' trên sân khấu 'METUB WebTVAsia Awards'

Giải trí 03/12/2019 13:42

Màn trình diễn của Quang Đăng và LifeDance Team sẽ thay lời chào đón, giới thiệu nền văn hoá Việt Nam cho các bạn bè trên khắp Châu Á. Tiết mục từng gây nên cơn sốt ở cuộc thi "Asia's Got Talent" sẽ được tái hiện trên sân khấu lễ trao giải "METUB WebTVAsia Awards 2019".

Quang Đăng được biết đến như một vũ công trẻ tuổi trưởng thành từ cuộc thi “So You Think You Can Dance". Bằng nhiều năm không ngừng trau dồi và nỗ lực, hiện tại anh là một trong những biên đạo hàng đầu của làng giải trí Việt, đứng sau những màn vũ đạo "đã mắt" trong các MV của Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy,.. đồng thời đào tạo nên một lớp trẻ có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn nhảy.

Quang Đăng tái hiện màn trình diễn đậm chất Việt tại 'Asia's Got Talent' trên sân khấu 'METUB WebTVAsia Awards' - Ảnh 1
Quang Đăng trình diễn tại lễ trao giải 'METUB WebTVAsia Awards 2019'

Một trong những màn vũ đạo đã đưa tên tuổi của Quang Đăng ra khỏi biên giới Việt Nam vươn ra Châu Á đó chính là “Vũ Điệu Nông Dân". Còn nhớ đầu năm 2019, cả Châu Á phải trầm trồ trước màn trình diễn có 1-0-2 trên sân khấu Asia’s Got Talent. Ngoài áo bà ba, khăn rằn và nón lá đậm chất Việt, tiết mục còn nhận nhiều lời khen từ khán giả quốc tế bởi những bước nhảy điêu luyện, đồng đều và mạnh mẽ trên nền nhạc có tiết tấu dân gian Việt Nam. Được biết, Quang Đăng và các đồng đội đã mất 2 năm tập luyện để mang có thể trình diễn tiết mục này trên sân khấu Asia’s Got Talent 2019

Quang Đăng tái hiện màn trình diễn đậm chất Việt tại 'Asia's Got Talent' trên sân khấu 'METUB WebTVAsia Awards' - Ảnh 2
Tiết mục tại lễ trao giải 'METUB WebTVAsia Awards 2019'

Và tại lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 diễn ra vào ngày 5/12 tới đây tại TP.HCM, những tiếng gà gáy sớm mai, những cảnh làm đồng thường nhật sẽ được tái hiện lại rõ nét một lần nữa. Nhưng lần này lại theo một ý nghĩa to lớn hơn. Bằng tất cả tấm lòng hiếu khách và thân thiện của con người Việt Nam, Quang Đăng sẽ thay mặt tất cả chúng ta gửi gắm những thông điệp tốt đẹp đến tất cả các khách mời quốc tế có mặt tại lễ trao giải.

Quang Đăng tái hiện màn trình diễn đậm chất Việt tại 'Asia's Got Talent' trên sân khấu 'METUB WebTVAsia Awards' - Ảnh 3
Quang Đăng tại lễ trao giải 'METUB WebTVAsia Awards 2019'

METUB WebTVAsia Awards lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 600 lãnh đạo các công ty giải trí, nhãn hàng, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung trong khu vực. Ngoài các hạng mục giải thưởng đã công bố, lễ trao giải cũng sẽ mang tới những tiết mục vô cùng hấp dẫn từ các nghệ sĩ Việt và châu Á. Các mùa giải trước được tổ chức tại Malaysia và Hàn Quốc đã chứng kiến hơn 200 ngôi sao nổi tiếng và nhà phát triển nội dung tham dự.

METUB WebTVAsia Awards 2019 sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tại Gem Center, TP.HCM.

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