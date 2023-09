Quang Đăng tái hiện màn trình diễn đậm chất Việt tại 'Asia's Got Talent' trên sân khấu 'METUB WebTVAsia Awards'

Quang Đăng được biết đến như một vũ công trẻ tuổi trưởng thành từ cuộc thi “So You Think You Can Dance". Bằng nhiều năm không ngừng trau dồi và nỗ lực, hiện tại anh là một trong những biên đạo hàng đầu của làng giải trí Việt, đứng sau những màn vũ đạo "đã mắt" trong các MV của Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy,.. đồng thời đào tạo nên một lớp trẻ có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn nhảy.

Quang Đăng trình diễn tại lễ trao giải 'METUB WebTVAsia Awards 2019'

Một trong những màn vũ đạo đã đưa tên tuổi của Quang Đăng ra khỏi biên giới Việt Nam vươn ra Châu Á đó chính là “Vũ Điệu Nông Dân". Còn nhớ đầu năm 2019, cả Châu Á phải trầm trồ trước màn trình diễn có 1-0-2 trên sân khấu Asia’s Got Talent. Ngoài áo bà ba, khăn rằn và nón lá đậm chất Việt, tiết mục còn nhận nhiều lời khen từ khán giả quốc tế bởi những bước nhảy điêu luyện, đồng đều và mạnh mẽ trên nền nhạc có tiết tấu dân gian Việt Nam. Được biết, Quang Đăng và các đồng đội đã mất 2 năm tập luyện để mang có thể trình diễn tiết mục này trên sân khấu Asia’s Got Talent 2019.