Phương Thanh, Minh Tuyết biến tấu 'Anh thì không' tại hậu trường 'Ai sẽ thành sao'

Giải trí 24/02/2017 17:12

Hai nữ giám khảo ngẫu hứng song ca ca khúc nhạc ngoại lời Việt đang gây sốt hiện nay trong hậu trường ghi hình 'Ai sẽ thành sao'.

'Ai sẽ thành sao' - cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc dành cho tất cả người Việt nam, nước ngoài từ 16 tuổi trở lên, dưới sự dẫn dắt của bốn huấn luyện viên: Minh Tuyết, Phương Thanh, Ngọc Sơn và Quang Dũng. Tập đầu tiên lên sẽ lên sóng tối Chủ nhật 26/2.

Tại hậu trường ghi hình, huấn luyện viên Phương Thanh - Minh Tuyết đã ngẫu hứng chế tác ca khúc “Anh thì không” với hai phong cách khác nhau. Trong khi Minh Tuyết biểu diễn say đắm, quyến rũ thì Phương Thanh hài hước thay chủ ngữ trong cụm “Anh thì không” khi hát đệm cho đồng nghiệp. 

Phương Thanh, Minh Tuyết biến tấu 'Anh thì không' tại hậu trường 'Ai sẽ thành sao' - Ảnh 1
Phút ngẫu hứng của các BGK trong hậu trường 'Ai sẽ thành sao'.

Trong lúc biểu diễn, Minh Tuyết phiêu theo những động tác tình tứ với ca sĩ Quang Dũng - một trong bốn huấn luyện viên của chương trình. Ngay sau đó, nữ ca sĩ nhắc khéo đồng nghiệp nam “không đáp lại tình cảm” của mình còn Phương Thanh khẳng định: “Dũng diễn đơ quá, diễn lại đi”. Quang Dũng từ đầu đến khi kết thúc chỉ có thể ngồi cười ngặt nghẽo trước màn biểu diễn hết sức nhập tâm của hai nữ giám khảo.

“Chúng tôi đang ghi hình chương trình 'Ai sẽ thành sao'. Đến giờ này chưa có thí sinh nào thành sao thì để giám khảo làm sao trước, dù là 'sao bựa' cũng được', nữ giám khảo bông đùa khi kết thúc video “chế tác” ca khúc “Anh thì không” nhạc ngoại, lời việt của nhạc sĩ Xuân Hùng. 

Link tiết mục biểu diễn sau hậu trường của hai giám khảo:

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   ai sẽ thành sao Phương Thanh minh tuyết

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 59 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 59 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn