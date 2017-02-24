Phương Thanh, Minh Tuyết biến tấu 'Anh thì không' tại hậu trường 'Ai sẽ thành sao'

Hai nữ giám khảo ngẫu hứng song ca ca khúc nhạc ngoại lời Việt đang gây sốt hiện nay trong hậu trường ghi hình 'Ai sẽ thành sao'.

'Ai sẽ thành sao' - cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc dành cho tất cả người Việt nam, nước ngoài từ 16 tuổi trở lên, dưới sự dẫn dắt của bốn huấn luyện viên: Minh Tuyết, Phương Thanh, Ngọc Sơn và Quang Dũng. Tập đầu tiên lên sẽ lên sóng tối Chủ nhật 26/2.

Tại hậu trường ghi hình, huấn luyện viên Phương Thanh - Minh Tuyết đã ngẫu hứng chế tác ca khúc “Anh thì không” với hai phong cách khác nhau. Trong khi Minh Tuyết biểu diễn say đắm, quyến rũ thì Phương Thanh hài hước thay chủ ngữ trong cụm “Anh thì không” khi hát đệm cho đồng nghiệp.

Trong lúc biểu diễn, Minh Tuyết phiêu theo những động tác tình tứ với ca sĩ Quang Dũng - một trong bốn huấn luyện viên của chương trình. Ngay sau đó, nữ ca sĩ nhắc khéo đồng nghiệp nam “không đáp lại tình cảm” của mình còn Phương Thanh khẳng định: “Dũng diễn đơ quá, diễn lại đi”. Quang Dũng từ đầu đến khi kết thúc chỉ có thể ngồi cười ngặt nghẽo trước màn biểu diễn hết sức nhập tâm của hai nữ giám khảo.

“Chúng tôi đang ghi hình chương trình 'Ai sẽ thành sao'. Đến giờ này chưa có thí sinh nào thành sao thì để giám khảo làm sao trước, dù là 'sao bựa' cũng được', nữ giám khảo bông đùa khi kết thúc video “chế tác” ca khúc “Anh thì không” nhạc ngoại, lời việt của nhạc sĩ Xuân Hùng.

Link tiết mục biểu diễn sau hậu trường của hai giám khảo:

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-minh-tuyet-bien-tau-anh-thi-khong-tai-hau-truong-ai-se-thanh-sao-181401.html