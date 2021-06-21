Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt

Giải trí 21/06/2021 08:08

Nổi tiếng năm 10 tuổi và đạt được ngôi vị Á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Sau 8 năm hoạt động Showbiz, Phương Mỹ Chi dần trưởng thành, toả sáng theo cách riêng của mình.

Bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi là cái tên được nhắc tới nhiều nhất với các biệt danh Chị Bảy, “cô bé dân ca”. Bằng giọng hát ngọt ngào, đậm chất dân ca Nam bộ, Phương Mỹ Chi đã chinh phục được trái tim của khán giả. Bên cạnh đó Chi còn gây ấn tượng với ban giám khảo chương trình bằng các bài hát dân ca như “Quê em mùa nước lũ”, “Áo mới Cà Mau”, “Lòng Mẹ” được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của mình.

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 1

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 2

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 3

Sau khi kết thúc cuộc thi, Mỹ Chi chia sẻ vẫn tập trung vào việc học nhưng song song đó vẫn sẽ tham gia hoạt động ca hát.

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 4

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 5

 Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 6

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 7

Nhờ đi hát và thành công sớm, cô nàng hiện có cuộc sống tốt, tài chính ổn định, có thể phụ giúp cho gia đình và học phí đắt đỏ tại trường quốc tế.

Sau 8 năm, từ cô bé nhỏ nhắn, rụt rè ngày nào giờ đã trở thiếu nữ xinh xắn. Cô dần thay đổi phong cách thời trang năng động, thần thái tự tin, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện. Cô bắt đầu tham gia các chương trình gameshow, hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn và ra không ít những sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả. Cô nàng cũng thử sức mình ở lĩnh vực diễn xuất với vai diễn đầu tay. 

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 8

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 9

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 10

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 11

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 12Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 13

Phương Mỹ Chi 'lột xác' bất ngờ sau 8 năm bước ra từ Giọng hát Việt - Ảnh 14

Ngoài đời, Phương Mỹ Chi cũng như bao bạn trẻ khác. Vẫn thích sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những hình ảnh đời thường hoặc những video hài hước của mình.

Có thể thấy ở tuổi 18, Phương Mỹ Chi không chỉ gạt hái được những thành công nhất định mà còn trưởng thành về phong cách lẫn giọng hát và chắc chắn cô sẽ ngày càng nổi tiếng trong tương lai.

Phương Mỹ Chi từng bị tố 'hét giá' cát xê lên đến 600 triệu/10 bài hát

Phương Mỹ Chi từng bị tố 'hét giá' cát xê lên đến 600 triệu/10 bài hát

Từ một bé bán cơm, Phương Mỹ Chi bằng tài năng vươn lên thành một ngôi sao chính hiệu. Tuy nhiên, trên con đường này, cô bé dân ca cũng từng dính không ít scandal.

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi ca sĩ Phương Mỹ Chi Phương Mỹ Chi và Quang Lê

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