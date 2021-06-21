Bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi là cái tên được nhắc tới nhiều nhất với các biệt danh Chị Bảy, “cô bé dân ca”. Bằng giọng hát ngọt ngào, đậm chất dân ca Nam bộ, Phương Mỹ Chi đã chinh phục được trái tim của khán giả. Bên cạnh đó Chi còn gây ấn tượng với ban giám khảo chương trình bằng các bài hát dân ca như “Quê em mùa nước lũ”, “Áo mới Cà Mau”, “Lòng Mẹ” được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của mình.

Sau khi kết thúc cuộc thi, Mỹ Chi chia sẻ vẫn tập trung vào việc học nhưng song song đó vẫn sẽ tham gia hoạt động ca hát.

Nhờ đi hát và thành công sớm, cô nàng hiện có cuộc sống tốt, tài chính ổn định, có thể phụ giúp cho gia đình và học phí đắt đỏ tại trường quốc tế.

Sau 8 năm, từ cô bé nhỏ nhắn, rụt rè ngày nào giờ đã trở thiếu nữ xinh xắn. Cô dần thay đổi phong cách thời trang năng động, thần thái tự tin, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện. Cô bắt đầu tham gia các chương trình gameshow, hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn và ra không ít những sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả. Cô nàng cũng thử sức mình ở lĩnh vực diễn xuất với vai diễn đầu tay.

Ngoài đời, Phương Mỹ Chi cũng như bao bạn trẻ khác. Vẫn thích sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những hình ảnh đời thường hoặc những video hài hước của mình.

Có thể thấy ở tuổi 18, Phương Mỹ Chi không chỉ gạt hái được những thành công nhất định mà còn trưởng thành về phong cách lẫn giọng hát và chắc chắn cô sẽ ngày càng nổi tiếng trong tương lai.