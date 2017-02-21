Phim của Chung Hán Lương – Angela Baby dính nghi án bỏ tiền mua bình luận

Kể từ khi khởi quay cho đến khi công chiếu, bộ phim “Cô phương bất tự thưởng” vấp phải rất nhiều tin đồn gây ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phim.

Ngay từ ban đầu, “Cô phương bất tự thưởng” được đánh giá rất cao bởi dàn diễn viên có tiếng như Chung Hán Lương, Angela Baby, Tôn Nghệ Châu, Can Đình Đình… cùng nội dung hấp dẫn. Nhưng, khi phim được trình chiếu đã gây thất vọng bởi nhiều tin đồn gây ảnh hưởng lớn cho cả đoàn làm phim và hiệu quả bộ phim.

Khởi đầu cho những lùm xùm này đó là nam nữ diễn viên chính bị cho là quá lạm dụng diễn viên thế thân, chỉ khi nào có những cảnh cận mặt nam nữ chính mới xuất hiện. Bên cạnh đó thù lao mà đoàn phim phải trả cho diễn viên chính rất cao. Nhiều khán giả cho rằng thường xuyên dùng thế thân mà còn đòi trả lương cao đúng là rất vô lý. Chính điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến tên tuổi của Chung Hán Lương và Angela Baby.

Mặc dù bộ phim đã được chiếu xong nhưng những lùm xùm xung quanh bộ phim này vẫn chưa kết thúc. Mới đây nhất, một thông tin trên weibo tiết lộ đoàn làm phim đã bỏ tiền ra để thuê nhiều người chuyên bình luận tốt về bộ phim trong suốt thời gian công chiếu, nhưng khi công việc hoàn thành đoàn làm phim lại không trả tiền cho những người này.

Vấp phải phản ứng từ công chúng, đoàn làm phim đã chính thức lên tiếng về việc thuê người viết bình luận để tăng tính tương tác cho bộ phim.

“Cô phương bất tự thưởng” được đánh giá khá tốt khi được chọn là bộ phim cổ trang đầu tiên được trình chiếu trong năm 2017. Nhưng không thể ngờ rằng đằng sau thành công đó rất nhiều góc khuất mà chỉ người trong cuộc mới biết rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-cua-chung-han-luong-angela-baby-dinh-nghi-an-bo-tien-mua-binh-luan-180971.html