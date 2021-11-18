Phi Nhung từng tâm sự với dì ruột, cô thích chết khi còn trẻ đẹp chứ không muốn chết khi đã già xấu

Giải trí 18/11/2021 22:28

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã tới chùa dự lễ cúng 49 ngày Phi Nhung tại Mỹ, tại đây cô gặp dì ruột nữ ca sĩ và được chia sẻ rất nhiều câu chuyện chưa hề tiết lộ về người quá cố.

Đây cũng là lần đầu tiên dì ruột Phi Nhung xuất hiện trước công chúng thông qua clip quay lại cảnh danh hài Thúy Nga tới chùa dự lễ cúng 49 ngày ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ.

Bà tự giới thiệu và chia sẻ về cháu gái:

"Tôi là dì út của Phi Nhung, sống ở Florida. Khi Wendy sinh cháu thứ hai, tôi đã bay qua Cali để ở cùng nó rồi chăm cháu luôn. Tôi ở phải được 8, 9 tháng, tới khi Phi Nhung qua đời thì tôi lo tang lễ. Tuần sau tôi về lại Florida.

Phi Nhung từng tâm sự với dì ruột, cô thích chết khi còn trẻ đẹp chứ không muốn chết khi đã già xấu - Ảnh 1

Từ lúc đám tang Phi Nhung xong, sáng nào tôi cũng tới chùa cúng cà phê cho nó. Phi Nhung thích uống cà phê lắm.

Ở Mỹ này, người thân Phi Nhung cũng nhiều, còn hai cậu nữa nhưng đã qua đời rồi. Ngoài em trai, Phi Nhung còn mấy người em gái nữa.

Tôi thấy, cách đây vài tháng, Phi Nhung làm những việc mà mọi người tưởng chừng bình thường. Nhưng đến khi nó chết rồi, mọi người mới thấy đó là điềm báo trước.

Chẳng hạn như thầy Thích Nhật Từ viết cho Phi Nhung 10 bài thì nó chọn đúng bài Phật đã chọn con để hát.

Có lần, Phi Nhung còn bảo tôi: 'Dì ơi, con thích chết khi còn trẻ đẹp chứ không muốn chết khi đã già xấu. Con mà già xấu là con trốn một chỗ nào đó để chết chứ không để người ta thấy con'. Nó chết là phải đẹp.

Trong 49 ngày vừa qua, Phi Nhung vẫn còn ở đây, nhưng sau ngày hôm nay nó sẽ bay đi, siêu thoát về một kiếp khác. Nó không còn nợ nần, vướng mắc gì nữa".

Tiếp đó, Wendy con gái Phi Nhung cũng xuất hiện và nói: "Con ở đây từ sáng tới giờ, chắc phải đêm mới về được. Mọi người tới thăm đông quá nên con phải ở lại để tiếp đón.

Sau 49 ngày, hũ tro cốt của mẹ con vẫn để tại chùa. Nhà con gần đây nên cứ rảnh là tới chùa thăm mẹ".

 

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